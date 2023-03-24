Жителей Сеула три часа развлекала зебра, сбежавшая из зоопарка

По оживлённым улицам Сеула 23 марта три часа бегала зебра, которая сбежала из зоопарка. Животное удалось поймать, с ним всё в порядке. Сейчас сотрудники зоопарка выясняют, каким образом оно могло выбраться из вольера. Об этом пишет The Guardian .

Сбежавшим животным оказался самец по кличке Серо, который родился в зоопарке в позапрошлом году. Прогулка Серо по Сеулу хорошо задокументирована – социальные сети горожан в четверг были переполнены роликами с его участием.



Поймали Серо, когда он оказался в узком переулке.