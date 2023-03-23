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    Собственная безопасность нижегородского главка добралась до ДПС. Командира и зама заподозрили в лояльности

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    Двое сотрудников Госавтоинспекции ГУ МВД по Нижегородской области стали фигурантами дела о взятке. По версии следствия, их теневой приработок длился более четырех лет.

    Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 23 марта, на коллег вышла собственная безопасность главка при взаимодействии с региональным УФСБ. Руководство отдельного батальона ДПС заподозрили в преступной лояльности индивидуальному предпринимателю, который, как считают, получал преференции с 2018 года.

    По версии следствия, командир батальона и его заместитель за вознаграждение оказывали покровительство водителям, работающим на ИП. Их не привлекали к административной ответственности за дорожные нарушения.

    Следственный комитет Нижегородской области квалифицировал «подработку» как получение взятки за незаконное действие (290 УК).

    «Уже сейчас следователи располагают сведениями, что подозреваемые незаконно получили не менее 240 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

    Оба сотрудника ДПС отстранены от исполнения обязанностей, с ними работают в СК. В отношении предпринимателя также возбуждено дело по статье о даче взятки (291 УК).

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    Гость23 Мар 2023 в 22:58
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