Собственная безопасность нижегородского главка добралась до ДПС. Командира и зама заподозрили в лояльности

Двое сотрудников Госавтоинспекции ГУ МВД по Нижегородской области стали фигурантами дела о взятке. По версии следствия, их теневой приработок длился более четырех лет.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 23 марта, на коллег вышла собственная безопасность главка при взаимодействии с региональным УФСБ. Руководство отдельного батальона ДПС заподозрили в преступной лояльности индивидуальному предпринимателю, который, как считают, получал преференции с 2018 года.
По версии следствия, командир батальона и его заместитель за вознаграждение оказывали покровительство водителям, работающим на ИП. Их не привлекали к административной ответственности за дорожные нарушения.
Следственный комитет Нижегородской области квалифицировал «подработку» как получение взятки за незаконное действие (
«Уже сейчас следователи располагают сведениями, что подозреваемые незаконно получили не менее 240 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Оба сотрудника ДПС отстранены от исполнения обязанностей, с ними работают в СК. В отношении предпринимателя также возбуждено дело по статье о даче взятки (