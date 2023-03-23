Собственная безопасность нижегородского главка добралась до ДПС. Командира и зама заподозрили в лояльности

Двое сотрудников Госавтоинспекции ГУ МВД по Нижегородской области стали фигурантами дела о взятке. По версии следствия, их теневой приработок длился более четырех лет.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 23 марта, на коллег вышла собственная безопасность главка при взаимодействии с региональным УФСБ. Руководство отдельного батальона ДПС заподозрили в преступной лояльности индивидуальному предпринимателю, который, как считают, получал преференции с 2018 года.

По версии следствия, командир батальона и его заместитель за вознаграждение оказывали покровительство водителям, работающим на ИП. Их не привлекали к административной ответственности за дорожные нарушения.