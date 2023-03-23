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    В Париже протестуют из-за повышения пенсионного возраста. В полицию летят «коктейли Молотова» и петарды

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    Десятки тысяч протестующих из-за повышения пенсионного возраста вышли на улицы Парижа 23 марта. Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии, а завершиться шествие должно на площади Оперы.

    Константин Селин/«Фонтанка.ру»

    На площади Республики у демонстрантов произошли столкновения с полицией, передает РИА Новости. Радикалы, использующие тактику «черный блок» (black bloc), начали кидать в полицию «коктейли Молотова», петарды и стеклянные бутылки, а также громить витрины магазинов. В ответ полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По громкоговорителю полицейские потребовали от людей расходиться и очистить площадь.

    Константин Селин/«Фонтанка.ру»

    Акцию протеста сопровождает забастовка сотрудников общественного транспорта, все, кроме двух веток парижского метро, в дневные часы не работают.

    Константин Селин/«Фонтанка.ру»

    Как сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен, более 5 тысяч полицейских участвуют в охране порядка.

    Напомним, что 16 марта глава французского правительства Элизабет Борг объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента, воспользовавшись механизмом, предусмотренным в конституции. Она предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Депутаты встретили это решение пением «Марсельезы» и протестующими возгласами, а на улицах Парижа начались массовые демонстрации. Протестующие уже вступали в столкновения с полицией, жгли костры и переворачивали мусорные баки. О том, как митинговал Париж, смотрите здесь.

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    Акции протестаПарижПенсионная реформа
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    Комментарии 35

    Гость23 Мар 2023 в 21:38
    Молодцы
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