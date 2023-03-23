В Париже протестуют из-за повышения пенсионного возраста. В полицию летят «коктейли Молотова» и петарды

Десятки тысяч протестующих из-за повышения пенсионного возраста вышли на улицы Парижа 23 марта. Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии, а завершиться шествие должно на площади Оперы.
Константин Селин/«Фонтанка.ру»
На площади Республики у демонстрантов произошли столкновения с полицией, передает РИА Новости. Радикалы, использующие тактику «черный блок» (black bloc), начали кидать в полицию «коктейли Молотова», петарды и стеклянные бутылки, а также громить витрины магазинов. В ответ полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По громкоговорителю полицейские потребовали от людей расходиться и очистить площадь.
Константин Селин/«Фонтанка.ру»
Акцию протеста сопровождает забастовка сотрудников общественного транспорта, все, кроме двух веток парижского метро, в дневные часы не работают.
Константин Селин/«Фонтанка.ру»
Как сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен, более 5 тысяч полицейских участвуют в охране порядка.
Напомним, что 16 марта глава французского правительства Элизабет Борг объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента, воспользовавшись механизмом, предусмотренным в конституции. Она предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Депутаты встретили это решение пением «Марсельезы» и протестующими возгласами, а на улицах Парижа начались массовые демонстрации. Протестующие уже вступали в столкновения с полицией, жгли костры и переворачивали мусорные баки. О том, как митинговал Париж, смотрите здесь.