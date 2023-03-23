ЗСД Фонтанка Фест: как засветить скоростной диаметр ярче всех

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что нас ждет 3 июня на фестивале ЗСД Фонтанка Фест? Чем один велозаезд отличается от другого? Где и когда будут выдаваться стартовые пакеты? Обо всем этом мы расспросили руководителя оргкомитета фестиваля, генерального директора компании «АЖУР-МЕДИА» Дмитрия Витковского.



— Дмитрий, как проходит подготовка к фестивалю?

— Всё идет по плану. Хотя он для нас уже пятый по счету, в этом году многое здесь будет по-новому. Популярность ЗСД Фонтанка Фест неизменно растет. Но мы продолжаем экспериментировать с форматами и работать с пожеланиями участников. В этом году у нас нет легкоатлетического забега, зато состоятся три велопарада. Это позволит снизить число участников, выезжающих одновременно на трассу. Старты велозаездов и прокат будут для всех более комфортными.



— Не все понимают, чем один велопарад отличается от другого.



— Отличия в основном тематические. Понятно, что и время старта разное. Всё остальное — маршрут, точки старта и финиша не меняются.

— Для многих есть всё же проблема выбора заезда. Поясните, на что тут людям можно ориентироваться.

— Первый заезд, он начнется в 16 часов, называется «Семейный». Там разрешается участие подростков с 14 лет. Стоимость регистрации на этот заезд ниже, что позволяет зарегистрироваться на него целой семье без ущерба для семейного бюджета. Это, впрочем, не значит, что мы ждем на этот заезд только семьи с детьми. Принять в нем участие могут все — и большие компании друзей, и общества любителей велопрогулок, и романтические пары. Лучшие тематические образы семьи или компании участников будут отмечены призами. Так, в прошлом году в стартах принимали участие «семейка Адамс» и «компания покемонов». Было здорово, и мы будем поощрять таких участников. Второй велозаезд — «Наш оранжевый», назван так по фирменным цветам «Фонтанки.ру», нашего интернет-портала. Начнется он двумя часами позже — в 18. Рассчитываем, что участники в своей велоэкипировке или костюмах будут использовать оранжевый цвет. Мы же оформим трассу в соответствующих цветах и проведем несколько «оранжевых» конкурсов. Третий велопарад — «Засвети ЗСД» пройдет вечером, уже на закате солнца. Каждый участник этого заезда получит «светящийся подарок». Предполагается, что велосипедная колонна превратится в яркий многоцветный поток, который волшебным образом преобразит всю трассу. Надеемся, участники возьмут с собой фонарики, светоотражательную и светящуюся экипировку. И здесь мы поощрим обладателей самых ярких костюмов и байков. Предупрежу на всякий случай: петарды и фаеры брать с собой не надо, любая пиротехника на фестивале запрещена, вас с ними на трассу не пустят. А вот хорошее настроение, оригинальные костюмы — всё это желательно взять с собой.



— Складывается впечатление, что речь идет о карнавале, а не о спортивном мероприятии. Между тем многие участники по-прежнему готовятся к скоростному прокату.

— ЗСД Фонтанка Фест — это праздник для активных и весёлых людей, но точно не гонка. Это прекрасный повод оторвать пятую точку от дивана, встряхнуться и увидеть наш город с нового ракурса. Это больше похоже на веселые «покатушки» в компании друзей и единомышленников. Причем проходить они будут в разгар белых ночей на уникальной, одной из красивейших трасс мира. Шанс прокатиться по ней на велосипеде появляется только один раз в году. Можно ли называть это карнавалом? Смотрите, когда несколько лет назад мы организовали другое наше популярное летнее мероприятие — фестиваль «Фонтанка SUP», мы не планировали, что со временем оно превратится в яркое карнавальное шествие. Так захотелось самим участникам. И сегодня наш сап-фестиваль едва ли не самый крупный в мире водный карнавал. Станет ли ЗСД Фонтанка Фест когда-нибудь велокарнавалом — не знаю, время покажет. Могу лишь пообещать, что будем поощрять яркие, необычные костюмы участников, будем вручать призы за самые оригинальные. На фестивале вообще будет много розыгрышей и призов — от организаторов и от спонсоров. Но всё это пока в процессе подготовки.



— Как всё же быть тем, кому нравится скорость и кто хочет проехать по скоростной трассе, что называется, «с ветерком»?

— Я бы посоветовал таким участникам выезжать на трассу в числе первых. Тогда ни им никто не помешает проехать быстро, ни они не будут никого пугать своими маневрами. Но т. к. трасса имеет крутые и протяженные спуски, призываю всех соблюдать безопасный, контролируемый скоростной режим и использовать защитный шлем. А «ветерка» на ЗСД обычно хватает, даже когда вы стоите на месте.



— Есть много вопросов от читателей, как будет организована выдача стартовых пакетов?



— Схема будет прошлогодняя. Выдача пакетов петербуржцам будет организована в двух точках, обычно на севере и юге города, за три дня до стартов. В день фестиваля мы будем выдавать пакеты только иногородним участникам. Это необходимо, чтобы избежать очередей в фестивальном городке. Мы стремимся к тому, чтобы люди на фестивале отдыхали, а не стояли в очередях, ведь планируемое количество участников в этом году 15 тысяч, и всем им в стартовом городке будет чем заняться. Будут и красивые фотозоны, и фуд-корты, и точки техобслуживания и продаж велоаксессуаров. Можно даже будет попробовать свои силы в велосипедной экстрим-зоне.



Точные даты и адреса выдачи стартовых пакетов мы сообщим позднее. Вообще, если у вас возникают вопросы по тем или иным моментам участия в фестивале, подпишитесь на наши группы в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм».

Там мы подробно рассказываем обо всех аспектах фестиваля и стараемся оперативно отвечать на ваши вопросы. Адреса вы найдете на официальном сайте фестиваля. Здесь же можно зарегистрироваться на праздник. Советую всем не откладывать регистрацию надолго, ведь квоты на тот или иной заезд ограничены и могут закончиться задолго до даты окончания регистрации.



«Фонтанка.ру»