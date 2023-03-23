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    В Таиланде спасли туристов из России, два дня блуждавших в джунглях

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    Двух россиян, заблудившихся в национальном парке Сиринат, нашли после двухдневных поисков. Об этом сообщает газета The Phuket News.

    Мужчину и женщину обнаружили возле скал в районе Кхао Сай Кху. Пара получила незначительные ссадины, а у одного из туристов была повреждена нога. Их вывели из джунглей в безопасное место и оказали им первую помощь, после чего доставили в больницу.

    О пропаже россиян туристической полиции Пхукета рассказал директор парка Сорасак Рананан. Перед тем, как исчезнуть, пара гуляла по пляжу Най Янг, а затем зашла в джунгли и пошла на юг в район Кхао Сай Кху в парке Сиринат.

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