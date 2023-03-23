«Стрелять буду, останавливайся». Петербургская полиция показала погоню со стрельбой за красным «Лачетти»

Сотрудникам полиции пришлось применить табельный пистолет Макарова, чтобы задержать водителя красного «Шевроле Лачетти». Накануне ночью на Фильтровском шоссе автомобиль резко изменил траекторию, увидев экипаж ДПС ОМВД РФ по Пушкинскому району.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Спустя буквально 20 минут погони у дома 4 по улице Саперной инспектор ДПС в соответствии с законом «О полиции» сделал один предупредительный выстрел, второй — по колесам. Пуля пробила заднее колесо, и водитель вынужден был остановиться. Выбежав из машины, нарушитель бросился бежать, но был задержан. В руках инспектора оказался 49-летний неработающий житель Красного Села.
«Нарушитель доставлен в полицию. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, вследствие чего на него был составлен административный протокол по ст. 12.26 ч. 1 КоАП («Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования»)», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Дополнительно на водителя составили еще три протокола: невыполнение требования об остановке, проезд на красный, неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Красный «Лачетти» помещен на автостоянку.