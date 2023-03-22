СКА проигрывал 1:3, но забил четыре в третьем периоде и вышел в полуфинал. Как план «Б» Романа Ротенберга спас армейцев

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Всего четыре матча понадобилось СКА, чтобы пройти «Торпедо» с его советским стилем хоккея. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как прошел решающий четвертый матч противостояния.

Ожидалось, что в серии СКА — «Торпедо» будет чуть более упорная борьба. Но после трех матчей петербургский клуб шел впереди 3–0. Армейцам нужна была всего одна победа для выхода в полуфинал Кубка Гагарина. И если первые две встречи прошли в упорной борьбе и завершились с минимальным преимуществом СКА (2:1 ОТ, 5:4), то в третьей игре нижегородцы были уничтожены 4:0. Хотя опять же моментов у «Торпедо» было полно: вратарь СКА Дмитрий Николаев в том матче отбил 38 бросков.



«Мы должны понимать, что надежда умирает последней. Первый шаг к тому, что мы хотим видеть, игру с полной структурой, тут нужна проработка. Мы играем с сильной опытной командой, но мы провели два прекрасных матча в Питере, правда уехали с пустыми руками. Тут вопрос психологии, чтобы ребята смогли снять груз ответственности», — заявил Ларионов после игры.

Главный тренер «Торпедо» вновь сломал все шаблоны. Перед решающей четвертой серией, когда отступать было уже некуда, он дал отдохнуть команде. И это почти помогло.



На предматчевое интервью Игорь Ларионов вышел в футболке с надписью «Невозможное возможно».

Матч начался с быстрого гола нижегородцев. У СКА удалился Андрей Педан за игру высокоподнятой клюшкой на 38 секунде. Спустя минуту Сергей Гончарук с передачи Алексея Кручинина забил в ворота Дмитрия Николаева. «Торпедо» повело впервые в серии.

И почти сразу СКА пропустил второй, уже в равных составах. И снова отличился Сергей Гончарук: сам на скорости зашел в зону и бросил из-под защитника СКА Романа Рукавишникова в дальний угол.



Роман Ротенберг сразу заменил вратаря Николаева на Владислава Подъяпольского. В середине сезона Подъяпольского обменяли из «Северстали» сразу на двух игроков (вратаря Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова), но Николаев отстоял право первого номера. Николаев же начал этот плей-офф в статусе основного вратаря. И вот всего двух шайб хватило, чтобы заставить Романа Ротенберга сомневаться в нем.



СКА сократил отставание на 17 минуте после щелчка Рукавишникова от синей линии.



Второй период прошел с таким же задорным настроением, но без голов. Хотя у обеих команд были опасные моменты. Особенно поразило, как нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов не забил на 12 минуте. Невероятное спасение совершил Подъяпольский.



В третьем периоде 20-летний форвард «Торпедо» Василий Атанасов закинул в верхний угол с неудобной руки после отличной передачи Андрея Белевича.



До конца третьего периода оставалось 17 минут. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ликовал в вип-ложе. Мало кто ожидал того, что случилось потом. А случилось то, что СКА буквально за восемь минут перевернул игру и убил все надежды «Торпедо». Камбэк начал Эмиль Галимов. Никита Гусев сравнял.



Гениальный гол Игоря Ожиганова впервые в матче вывел СКА вперед.



Итоговый счет установил Марат Хайруллин. 5:3 в матче и 4–0 в серии. Рукопожатие между главными тренерами после матча было коротким.



«Боевая игра, самая сложная игра. Пришлось использовать план «Б» сегодня. За счет этой серии выходим на новый уровень с точки зрения скоростей, отличная команда «Торпедо». Такой хоккей нам нужен, он, уверен, поднимет нам рейтинги, детишки пойдут в школы. В чем план «Б»? Не буду раскрывать всех деталей, главное, что он сработал. Это командная победа, огромная благодарность команде», — заявил после игры Роман Ротенберг.



Таким образом СКА стал первой командой, вышедшей в полуфинал. Соперником станет победитель серии ЦСКА — «Локомотив», где пока со счетом 2–1 лидируют столичные армейцы.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

