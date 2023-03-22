СМИ: В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями

В порту Котки задержали сухогруз Smew, на борту которого якобы находятся российские удобрения, принадлежащие физическому лицу, находящемуся в санкционном списке Евросоюза. Об этом 22 марта сообщают финские СМИ.



Отмечается, что сейчас судно стоит в ожидании решения о судьбе груза. В ситуации разбирается министерство иностранных дел Финляндии — в ведомстве рассматривают вопрос о возможности выдачи разрешения на вывоз груза. По словам главы департамента по санкциям МИД Финляндии Пиа Сариваара, вполне вероятно, что груз разрешат транспортировать.

