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    СМИ: В Финляндии задержали судно с российскими удобрениями

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    5 комментариев

    В порту Котки задержали сухогруз Smew, на борту которого якобы находятся российские удобрения, принадлежащие физическому лицу, находящемуся в санкционном списке Евросоюза. Об этом 22 марта сообщают финские СМИ.

    Отмечается, что сейчас судно стоит в ожидании решения о судьбе груза. В ситуации разбирается министерство иностранных дел Финляндии — в ведомстве рассматривают вопрос о возможности выдачи разрешения на вывоз груза. По словам главы департамента по санкциям МИД Финляндии Пиа Сариваара, вполне вероятно, что груз разрешат транспортировать.

    По неподтверждённым данным, вес партии удобрений может составлять 20 тысяч тонн, его стоимость составляет порядка 10–12 млн евро.

    Напомним, что западные санкции создали помехи для экспорта российских удобрений на мировые рынки. В сентябре прошлого года о необходимости устранения препятствий для экспорта удобрений из России заявили в Совбезе ООН.

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    ФинляндияСанкцииРоссийские удобрения
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    Комментарии 5

    Гость22 Мар 2023 в 19:09
    Ахахах
    +0−0
    Гость22 Мар 2023 в 19:08
    Органические или химия?
    +0−0
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