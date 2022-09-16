В Совбезе ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России

Представители Китая, ОАЭ и Мексики выступили в СБ ООН за снятие препятствий, мешающих экспорту российских удобрений на мировые рынки.
Как пишет 16 сентября РИА Новости, на данный момент более 700 000 тонн зерна были доставлены в рамках черноморской зерновой инициативы.
«Из-за множества препятствий в банковской сфере, в области страхования и доставки миллионы тонн российских удобрений застряли в портах в Европе и не были доставлены вовремя», — сказал зампостпреда Китая при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН по теме продовольственной безопасности.
По его словам, «необходимо снять такие препятствия, чтобы обеспечить свободный и стабильный поток ключевых сельскохозяйственных ресурсов».
Представитель Мексики также заявил, что важно, чтобы российские удобрения и продовольственные продукты попадали на глобальные рынки.
«Удобрения играют важнейшую роль в обеспечения будущих урожаев, и российские удобрения должны достигать глобальных рынков», — указала постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.