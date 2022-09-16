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    В Совбезе ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России

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    Представители Китая, ОАЭ и Мексики выступили в СБ ООН за снятие препятствий, мешающих экспорту российских удобрений на мировые рынки.

    Как пишет 16 сентября РИА Новости, на данный момент более 700 000 тонн зерна были доставлены в рамках черноморской зерновой инициативы.

    «Из-за множества препятствий в банковской сфере, в области страхования и доставки миллионы тонн российских удобрений застряли в портах в Европе и не были доставлены вовремя», — сказал зампостпреда Китая при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН по теме продовольственной безопасности.

    По его словам, «необходимо снять такие препятствия, чтобы обеспечить свободный и стабильный поток ключевых сельскохозяйственных ресурсов».

    Представитель Мексики также заявил, что важно, чтобы российские удобрения и продовольственные продукты попадали на глобальные рынки.

    «Удобрения играют важнейшую роль в обеспечения будущих урожаев, и российские удобрения должны достигать глобальных рынков», — указала постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

    В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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