ВЦИОМ узнал, чем гордятся россияне

За прошедший год более половины россиян (62 %) стали больше гордиться страной. Самой популярной причиной гордости стал российский народ. Результаты опроса 22 марта опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше гордиться страной за последний год стали 62 % опрошенных. Чаще об этом сообщали представители старшего поколения (60+ лет), а также жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Гордиться Россией меньше за последний год стали 23 % опрошенных.