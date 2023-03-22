ВЦИОМ узнал, чем гордятся россияне

За прошедший год более половины россиян (62 %) стали больше гордиться страной. Самой популярной причиной гордости стал российский народ. Результаты опроса 22 марта опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Больше гордиться страной за последний год стали 62 % опрошенных. Чаще об этом сообщали представители старшего поколения (60+ лет), а также жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Гордиться Россией меньше за последний год стали
Россияне среди причин для гордости чаще всего называли российский народ (14 %), единство, патриотизм, сплоченность
Среди респондентов каждый второй (53 %) смог назвать события последних 10–15 лет из жизни страны, которые вызывают у него гордость. Признание ЛНР и ДНР, присоединение Крыма, строительство Крымского моста и действия РФ в Донбассе (по
Также в ответах назывались и спортивные события: выступления российских спортсменов (11 %), Олимпиада в Сочи (
Каждый десятый считает, что таких событий не было. Еще 37 % затруднились с ответом.