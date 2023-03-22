Центр «Э» пришел за уроженцем Ивано-Франковска по делу о «минировании» Финляндского вокзала

Уроженец УССР стал фигурантом уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Как стало известно «Фонтанке» 22 марта, за 41-летним мужчиной, который проживает в хостеле на Гончарной улице, сотрудники Центра «Э» пришли в понедельник.



Задержанного подозревают в минировании Финляндского вокзала 6 марта. По информации оперативников, фигурант, находясь на Полюстровском проспекте и желая похулиганить, позвонил со своего смартфона Realme на номер 112. Оператору мониторингового центра он сообщил о готовящемся взрыве.

