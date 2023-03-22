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    Центр «Э» пришел за уроженцем Ивано-Франковска по делу о «минировании» Финляндского вокзала

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    Уроженец УССР стал фигурантом уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Как стало известно «Фонтанке» 22 марта, за 41-летним мужчиной, который проживает в хостеле на Гончарной улице, сотрудники Центра «Э» пришли в понедельник.

    Задержанного подозревают в минировании Финляндского вокзала 6 марта. По информации оперативников, фигурант, находясь на Полюстровском проспекте и желая похулиганить, позвонил со своего смартфона Realme на номер 112. Оператору мониторингового центра он сообщил о готовящемся взрыве.

    У подозреваемого дома провели обыск, изъяли телефон с SIM-картой. Уроженца Ивано-Франковска отпустили под подписку о невыезде, но Центр «Э» продолжает изучать жизнь украинца в Петербурге и искать иные эпизоды его противоправной деятельности.

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    Комментарии 9

    Гость22 Мар 2023 в 10:04
    Уроженца УССР.. Чего?
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