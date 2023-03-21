В лидеры «ТОП-50 лучших событий года» вошли три петербургских мероприятия. В их числе — «Фонтанка SUP»

Три петербургских события вошли в число лидеров национального конкурса «ТОП-50 лучших событий года». Об этом 21 марта в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
В рейтинге самых интересных мероприятий в России оказались фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка SUP», концерт «Классика на Дворцовой» и фестиваль «Чудо света».
Кроме того, по итогам ежегодной национальной премии «Событие года» в номинации «Лучший городской праздник» третье место занял Всероссийский день туризма, который состоялся в Петербурге в сентябре прошлого года.
«Фонтанка SUP», который ежегодно организует городской портал «Фонтанка.ру», уже неоднократно побеждал в различных конкурсах. В частности, два года подряд получал Гран-при Национальной премии в области событийного туризма. Эксперты признавали фестиваль победителем в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».
В марте 2023 года стало известно, что событие также вошло в шорт-лист премии «Инфоповод-2022. IT и Телеком» от Медиалогии.