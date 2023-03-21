    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd77.24eur82.37

    В лидеры «ТОП-50 лучших событий года» вошли три петербургских мероприятия. В их числе — «Фонтанка SUP»

    721
    обсудить

    Три петербургских события вошли в число лидеров национального конкурса «ТОП-50 лучших событий года». Об этом 21 марта в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

    В рейтинге самых интересных мероприятий в России оказались фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка SUP», концерт «Классика на Дворцовой» и фестиваль «Чудо света».

    Кроме того, по итогам ежегодной национальной премии «Событие года» в номинации «Лучший городской праздник» третье место занял Всероссийский день туризма, который состоялся в Петербурге в сентябре прошлого года.

    «Фонтанка SUP», который ежегодно организует городской портал «Фонтанка.ру», уже неоднократно побеждал в различных конкурсах. В частности, два года подряд получал Гран-при Национальной премии в области событийного туризма. Эксперты признавали фестиваль победителем в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    В марте 2023 года стало известно, что событие также вошло в шорт-лист премии «Инфоповод-2022. IT и Телеком» от Медиалогии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Фонтанка SUPФонтанка руСапсерфинг
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close