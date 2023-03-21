Минюст предложил меры укрепления семейных связей заключенных звонками и свиданиями с детьми

Минюст России разработал законопроект, гуманизирующий условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 21 марта он опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



В соответствии с УК РФ заключенные имеют право звонить по телефону. Если в исправительном учреждении нет технических возможностей для этого, администрация может ограничить количество соединений до 6 в год. Минюст предлагает увеличить эту цифру в два раза.

Согласно действующему законодательству, отбывающему наказание или содержащемуся под следствием может быть предоставлено не более двух свиданий в год, продолжительность которых ограничена тремя часами. Минюст предлагает добавить еще одно свидание с детьми до 14 лет.