В Херсонской области восемь человек оказались в больнице с подозрением на птичий грипп

В Горностаевском районе Херсонской области восемь человек госпитализировали с подозрением на птичий грипп (H5N1). Диагноз одного пациента лабораторно подтвердили. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Клиническая картина у этих людей похожая: повышение температуры до 38–40 градусов, сильный озноб, лихорадка, боли в мышцах и кашель. По словам врача-инфекциониста Скадовской ЦКБ Оксаны Мерзляк, их разместили в изоляторе, состояние пациентов — стабильное.
В экстренных службах населению рекомендуют по возможности покинуть Горностаевский район, где складывается неблагоприятная эпидемическая ситуация, а также максимально ограничить контакты с заражённой вирусом домашней птицей и лицами с признаками ОРВИ, чтобы избежать риска инфицирования.
Ранее эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди предупредил мировое сообщество о риске пандемии птичьего гриппа. В ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора позже сообщили, что у вируса гриппа птиц нет способности к устойчивой передаче от человека к человеку, поэтому вероятность инфицирования крайне мала, но в случае мутации вируса она может появиться.