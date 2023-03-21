В Херсонской области восемь человек оказались в больнице с подозрением на птичий грипп

В Горностаевском районе Херсонской области восемь человек госпитализировали с подозрением на птичий грипп (H5N1). Диагноз одного пациента лабораторно подтвердили. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.



Клиническая картина у этих людей похожая: повышение температуры до 38–40 градусов, сильный озноб, лихорадка, боли в мышцах и кашель. По словам врача-инфекциониста Скадовской ЦКБ Оксаны Мерзляк, их разместили в изоляторе, состояние пациентов — стабильное.

В экстренных службах населению рекомендуют по возможности покинуть Горностаевский район, где складывается неблагоприятная эпидемическая ситуация, а также максимально ограничить контакты с заражённой вирусом домашней птицей и лицами с признаками ОРВИ, чтобы избежать риска инфицирования.