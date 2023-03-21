СК Ленобласти возбудил уголовное дело после смерти участника СВО, избитого у клуба в Гатчине

СК Ленобласти возбудил уголовное дело после гибели участника СВО, избитого до смерти у клуба «Сторис» в Гатчине. Об этом 21 марта сообщает 47news.



Речь идёт о четвёртой части 111 статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Жена погибшего проходит по делу в качестве потерпевшей.



41-летний Алексей Лымарь скончался 20 марта. За месяц до этого, 22 февраля, он был избит у клуба на улице Красной в Гатчине. По словам супруги мужчины, она шла с мужем и знакомой семейной парой мимо. Алексей захотел зайти внутрь выпить, но его не пропустили. Началась перепалка, которая переросла в избиение. Били, отметила она, охранники заведения.

