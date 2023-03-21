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    СК Ленобласти возбудил уголовное дело после смерти участника СВО, избитого у клуба в Гатчине

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    СК Ленобласти возбудил уголовное дело после гибели участника СВО, избитого до смерти у клуба «Сторис» в Гатчине. Об этом 21 марта сообщает 47news.

    Речь идёт о четвёртой части 111 статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Жена погибшего проходит по делу в качестве потерпевшей.

    41-летний Алексей Лымарь скончался 20 марта. За месяц до этого, 22 февраля, он был избит у клуба на улице Красной в Гатчине. По словам супруги мужчины, она шла с мужем и знакомой семейной парой мимо. Алексей захотел зайти внутрь выпить, но его не пропустили. Началась перепалка, которая переросла в избиение. Били, отметила она, охранники заведения.

    Впоследствии мужчину госпитализировали с переломами, синяками, ссадинами, контузией, ретроградной амнезией и разрывом пищевода. Затем у него случился инсульт, отказали почки и селезёнка. Оставшиеся две недели жизни он провёл в коме.

    Супруга погибшего рассказывала, что заявление в полицию было написано, но решение о возбуждении дела не принималось.

    Известно, что в сентябре Алексей отправился в зону СВО как доброволец, где заработал воспаление лёгких. Позже он оказался в больнице, а в январе вернулся домой.

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