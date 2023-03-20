Охрана гатчинского клуба до смерти избила участника СВО

Участник СВО Алексей Лымарь умер после того, как его избили охранники клуба в Гатчине. Об этом 20 марта пишет 47news.



Алексей отправился добровольцем в зону СВО в сентябре, там он заработал воспаление легких и оказался в больнице. В январе боец вернулся домой. 22 февраля мужчина шел с супругой и знакомыми мимо клуба «Стори» на Красной улице в Гатчине. Он захотел войти в заведение, но его не пустили — завязалась ссора, а затем Лымаря начали избивать.



По словам супруги Алексея Марины, его били пять человек в одинаковой одежде, которые, вероятно, охраняли клуб. Жена позвала на помощь проезжавший наряд Росгвардии, затем на место происшествия прибыла полиция. Один из стражей порядка, по словам женщины, зашел в заведение, а когда вышел, то развел руками и сказал, что камер наблюдения в клубе нет.

