Охрана гатчинского клуба до смерти избила участника СВО

Участник СВО Алексей Лымарь умер после того, как его избили охранники клуба в Гатчине. Об этом 20 марта пишет 47news.
Алексей отправился добровольцем в зону СВО в сентябре, там он заработал воспаление легких и оказался в больнице. В январе боец вернулся домой. 22 февраля мужчина шел с супругой и знакомыми мимо клуба «Стори» на Красной улице в Гатчине. Он захотел войти в заведение, но его не пустили — завязалась ссора, а затем Лымаря начали избивать.
По словам супруги Алексея Марины, его били пять человек в одинаковой одежде, которые, вероятно, охраняли клуб. Жена позвала на помощь проезжавший наряд Росгвардии, затем на место происшествия прибыла полиция. Один из стражей порядка, по словам женщины, зашел в заведение, а когда вышел, то развел руками и сказал, что камер наблюдения в клубе нет.
Марина отметила, что когда Алексей начал возмущаться и ругаться матом из-за того, что избивавших его людей не задерживают, его положили лицом в пол, а затем ударили электрошокером — за то, что не выполняет требования.
Лымаря отвезли в отделение, выписали штраф в размере 500 рублей и отпустили. На следующее утро мужчина почувствовал себя плохо, пара отправилась в больницу. В ходе обследования выяснилось, что у него множественные переломы лицевого скелета, челюсти, ретроградная амнезия и разрыв пищевода. Потом у мужчины случился инсульт, отказали почки и селезенка. Спустя две недели после госпитализации Алексей впал в кому, а 20 марта умер.
В зоне СВО Алексей Лымарь служил в пехоте на территории ЛНР. До того как отправиться в зону боевых действий, он был предпринимателем — занимался перевозками. У Алексея остались два сына.
По словам Марины, заявление в полицию по поводу случившегося было подано после того, как мужа госпитализировали. Однако до сих пор с ней никто по этому вопросу не связался.