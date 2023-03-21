Путин наградил молодых деятелей культуры, включая Сергея Полунина

Президент России указом от 21 марта присудил премии троим молодым деятелям культуры за 2022 год. Среди них — танцовщик Сергей Полунин. Артист балета, известный не только своими творческими работами, но и татуировками с главой государства на своем теле и неоднозначными высказываниями, с 2019 года возглавляет Театр оперы и балета Севастополя, а также местную Академию хореографии.



Награды удостоена скульптор Екатерина Пильникова. Ученица Григория Ястребенецкого победила на конкурсе памятников Петру Чайковскому, который планировался к установке у Концертного зала Мариинского театра еще несколько лет назад. Также она победила в конкурсе памятников Николаю Гумилеву в Кронштадте, бюст Федору Волкову в Александринском театре тоже ее работы.

