FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
73.85р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В конкурсе памятников Гумилеву лучшим признали проект победителя конкурса памятников Чайковскому

4
Печать

В городском конкурсе на лучший проект памятника Николаю Гумилеву победила работа Екатерины Пильниковой — бронзовый бюст «в античном стиле». Об этом «Фонтанке» 15 декабря рассказала сама скульптор. Теперь памятник установят в Кронштадте на территории бульвара вдоль улицы Комсомола, рядом с домом, где поэт родился и прожил первые годы своей жизни.

Победителя выбирали из 30 претендентов — скульпторов и художников из разных городов России. Из большого разнообразия идей жюри выбрало скромный бюст на постаменте из светлого камня.

«Светлая патина бронзы и цвет камня, из которого выполнен постамент, подчеркивает свободную, разряженную атмосферу города-порта Кронштадт. При работе над портретом мы ориентировались на античные скульптуры, об этом говорят уверенные линии и лаконичный силуэт бюста», — объяснила свой замысел скульптор.

ПоделитьсяПоделиться

По плану высота памятника будет составлять 2,9 метра. Двухметровый постамент разделит вертикальная полоса. На его левой части появится надпись «Офицер», на правой — «Поэт».

«Вертикальный разлом постамента обозначает две ипостаси, и мы вспоминаем известные слова Николая Степановича, сказанные им перед расстрелом: «Здесь нет поэта Гумилева. Здесь есть офицер Гумилев»», — поясняет Екатерина Пильникова.

Скульптор приехала из Челябинска учиться в Академию художеств в 2009 году. Ее дипломная работа — бюст Федора Волкова, основателя первого русского театра — установлена в фойе Александринского театра.

Екатерина Пильникова не впервые побеждает в городских конкурсах: всего год назад ее проект памятника Чайковскому был признан одним из двух лучших. Она изобразила композитора в полный рост, держащим в руке партитуру. По данным «Коммерсанта», один из монументов установят у Концертного зала Мариинского театра в следующем году.

Когда будет установлен в Кронштадте памятник Гумилеву, пока неизвестно.

© Фонтанка.Ру

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

VKuser4069393
Хороший проект в академической традиции.
Хауаю
Мрачновато как-то. И не разглядеть бюст на такой высоте. Мне больше понравились проекты в полный рост "сидящий на скамейке" и "читающий с опорой на столик".
Денеб
В лучших отечественных традициях..... Объявили врагом народа..... Расстреляли.... А теперь конкурс на памятник организуем.......
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний