В конкурсе памятников Гумилеву лучшим признали проект победителя конкурса памятников Чайковскому

В городском конкурсе на лучший проект памятника Николаю Гумилеву победила работа Екатерины Пильниковой — бронзовый бюст «в античном стиле». Об этом «Фонтанке» 15 декабря рассказала сама скульптор. Теперь памятник установят в Кронштадте на территории бульвара вдоль улицы Комсомола, рядом с домом, где поэт родился и прожил первые годы своей жизни.

Победителя выбирали из 30 претендентов — скульпторов и художников из разных городов России. Из большого разнообразия идей жюри выбрало скромный бюст на постаменте из светлого камня.



«Светлая патина бронзы и цвет камня, из которого выполнен постамент, подчеркивает свободную, разряженную атмосферу города-порта Кронштадт. При работе над портретом мы ориентировались на античные скульптуры, об этом говорят уверенные линии и лаконичный силуэт бюста», — объяснила свой замысел скульптор.

Фото: Мария Лащева/«Фонтанка.ру» Фото: Мария Лащева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По плану высота памятника будет составлять 2,9 метра. Двухметровый постамент разделит вертикальная полоса. На его левой части появится надпись «Офицер», на правой — «Поэт».

«Вертикальный разлом постамента обозначает две ипостаси, и мы вспоминаем известные слова Николая Степановича, сказанные им перед расстрелом: «Здесь нет поэта Гумилева. Здесь есть офицер Гумилев»», — поясняет Екатерина Пильникова.

Скульптор приехала из Челябинска учиться в Академию художеств в 2009 году. Ее дипломная работа — бюст Федора Волкова, основателя первого русского театра — установлена в фойе Александринского театра.

Екатерина Пильникова не впервые побеждает в городских конкурсах: всего год назад ее проект памятника Чайковскому был признан одним из двух лучших. Она изобразила композитора в полный рост, держащим в руке партитуру. По данным «Коммерсанта», один из монументов установят у Концертного зала Мариинского театра в следующем году.