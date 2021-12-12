Офицер, жираф и книга — проекты памятника Гумилеву представили на конкурс Смольного

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







С 9 по 15 декабря в Санкт-Петербургской академии художеств проходит выставка проектов памятника поэту Николаю Гумилеву. Тот эскиз, который признают лучшим, установят в Кронштадте на территории бульвара вдоль улицы Комсомола, рядом с домом, где поэт родился и прожил первые годы своей жизни.

Выставка открылась на первом этаже Академии художеств и доступна для посещения (кроме воскресенья и понедельника), хотя в самой академии об этом знают не все: корреспондента «Фонтанки», например, уверяли, что такой экспозиции в стенах учреждения нет. Но отказать себе в удовольствии от встречи с Гумилевым журналисты никак не могли, и оказалось, все возможно.



В двух залах вплотную установили около 30 работ архитекторов и скульпторов из разных городов России. Каждый проект — уменьшенная копия памятника и обоснование: текст, чертежи, рисунки и фотографии.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Гумилева скульпторы видят в разных образах и ипостасях. Он то поэт-мученик, то белый офицер, то путешественник. В руки ему «дают» скрипку, африканское копье, шляпу или книгу. На одном памятнике он идет по дороге «и ветер развевает ему полы пальто», на другом — сидит нога на ногу на скамейке, на третьем — читает, опираясь на столик. Одна скульптура даже представляет «супрематического» Гумилева — в виде двух слепленных между собой книг. В некоторых проектах появляются персонажи из стихотворений знаменитого акмеиста — например, фигура жирафа в два человеческих роста.

Лицо поэта лепят в основном с «расстрельной» фотографии из его личного дела.

«Не хотелось бы сильно льстить внешности поэта, Гумилеву бы это не понравилось», — пишет один из творцов.

Текстовые объяснения идей художников представляют отдельный интерес, звучит такое: «Старался сделать фигуру максимально нескладной, но при этом величественной и романтичной».



Все проекты на выставке анонимны, чтобы добиться максимальной объективности судейства. До 15 декабря любой желающий может оценить идеи скульпторов. В среду комиссия от комитета по градостроительству и архитектуре огласит итоги конкурса и наградит победителей.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Летом исполнилось 100 лет со дня гибели Николая Гумилёва. Специально для читателей «Фонтанки» литературовед Валерий Шубинский, автор книги «Зодчий. Жизнь Николая Гумилёва», рассказал о жизни и смерти одного из главных поэтов Серебряного века.