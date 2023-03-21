Французы продолжают протестовать против пенсионной реформы. В Париже задержали 70 человек

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. Вечером 20 марта было известно о 70 задержанных участников демонстраций, сообщает Le Monde. Отмечается, что по вечернему Парижу митингующие ходили, призывая горожан присоединяться к протесту и требуя отставки Эммануэля Макрона.



На ряде улиц французской столицы протестующие жгли костры из мусора и сооружали баррикады. Столкновения с полицией произошли в районе вокзала Сен-Лазар, на площади Оперы, на авеню де л’Опера.



Напомним, что 20 марта оппозиционные силы дважды попытались объявить вотум недоверия правительству Франции, однако в обоих случаях инициативы не набрали необходимого количества голосов в парламенте.

