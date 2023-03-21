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    Ночь повернула на день. Петербург встречает астрономическую весну

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    Колесо года повернулось, и Петербург может официально попрощаться с темным сезоном. Во вторник, 21 марта, наступило весеннее равноденствие: теперь дни будут становиться длиннее, а ночи – укорачиваться.

    В наступивший день темное и светлое время суток разделятся примерно поровну. С весенним равноденствием связано много примет и поверий: на Руси это время считалось подходящим для гаданий и ритуалов на удачу. Согласно народному календарю, на равноденствие из теплых стран возвращаются перелетные птицы – в этот день пекли булочки в виде жаворонков и «закликали» весну.

    Впрочем, петербургская погода принимать весенний характер не спешит. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 марта в городе будет не теплее +6 градусов, в первой половине дня возможны дождь и мокрый снег.

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    Весеннее равноденствие
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