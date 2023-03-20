СКА опять переиграл «профессора». Армейцы в шаге от полуфинала.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





СКА в третий раз подряд обыграл «Торпедо» и на этот раз «всухую». Петербуржцам нужна одна победа для выхода в полуфинал.

Первые два матча противостояния СКА и «Торпедо» во втором раунде плей-офф прошли ровно так, как и ожидалось. Встретились две команды, которые любят и умеют играть в хоккей. После жесткого (местами даже с перебором) минского «Динамо» эта серия стала глотком свежего воздуха. В первом матче соперники больше присматривались друг к другу, но все равно создали миллион красивых моментов. Во второй игре было уже совсем весело: команды забили на двоих девять шайб и подарили отличный вечер болельщикам в Ледовом дворце. В обоих встречах, пусть и на тоненького, но выиграл СКА. Третья игра прошла в другом ключе и выявила, возможно, основную проблему нижегородцев — неумение как раз сыграть жестко, когда это необходимо. Красота красотой, но это все-таки хоккей.



А ведь перед матчем казалось, что у них появился шанс: во-первых, игра проходила на родном для «Торпедо» льду в Нижнем Новгороде, во-вторых, капитан и важнейший игрок СКА Дмитрий Яшкин оказался вне заявки. Судя по всему, какие-то проблемы со здоровьем. Яшкин это не только забитые шайбы, но и много силовой борьбы и работы перед воротами. Но нижегородцам даже это не помогло.

СКА удалился первым на пятой минуте за нарушение численного состава, но нижегородцы ничем особенно не отметились. Петербуржцы вышли вперед на 12 минуте. Дамир Жафяров затащил шайбу в зону, развернулся и отдал пас на надвигающегося второй волной Марата Хайруллина. Тот показывал, что будет бросать в дальний верхний угол, но вместо этого послал шайбу между щитков вратрая «Торпедо» Ивана Кульбакова.



Второй гол СКА забили спустя две минуты. Армейцы с Невы поборолись за чужими воротами за шайбу, шайба отлетела к Роману Рукавишникову, тот набросил на пятак, там ее неудачно попытался укротить Василий Глотов, но в итоге она попала на клюшку к Жафярову и улетела в ворота.



На старте второго периода СКА трижды удалился. По очереди на две минуты за одно и то же нарушение — удар клюшкой — Эмиль Галимов, Николай Прохоркин и Андрей Педан. Но соперникам СКА это не помогло, более того, в третий раз петербуржцы, играя вчетвером против пятерых, убежали в контратаку и забили третий гол. Отличился Александр Никишин с передачи Хайруллина.



При этом у «Торпедо» были броски, были моменты, в одном из которых шайба щелкнула по штанге, но в графе забитых у них по-прежнему горел «ноль».

В третьем периоде «Торпедо» побежало спасаться. Было несколько серьезных попыток, самая опасная из которых на пятой минуте вновь закончилась попаданием в штангу: вратарь СКА Дмитрий Николаев лежал на льду и ничего не мог сделать.



За две минуты до конца периода удалился Михаил Воробьев и главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поменял вратаря на шестого полевого игрока, но даже в формате «шесть на четыре» у нижегородцев ничего не вышло. Хайруллин перехватил шайбу и отправил ее в ворота, установив окончательный счет 4:0.



«Торпедо» слишком безвольно отдало третий матч, почти лишив серию интриги. Четвертая игра, которая может стать последней в серии, пройдет 22 марта.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

