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    «В полном соответствии с трудовым кодексом РФ». «АвтоВАЗ» прокомментировал смену режима простоя на заводе Nissan

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    «АвтоВАЗ» не проводит массовых сокращений на заводе Nissan в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба компании 20 марта, комментируя публикацию «Фонтанки».

    «Никаких массовых сокращений на предприятии не проводится. Часть персонала, находящаяся в режиме простоя, находится на своих рабочих местах в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ», — прокомментировали в «АвтоВАЗе».

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что работники завода Nissan, который недавно перешел в собственность «АвтоВАЗа», получили приглашение выйти на работу с 20 марта. При этом компания не прекращает простой и будет продолжать платить персоналу две трети оклада. Однако необходимость присутствовать на работе, о которой будут уведомлять за день, сделает невозможным взять подработку. Некоторые сотрудники расценили это как принуждение к увольнению «по собственному желанию».

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