Почуяли неLADное. «АвтоВАЗ» вызывает рабочих Nissan на завод, но не работать

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Работники завода Nissan, который недавно перешел в собственность «АвтоВАЗа», получили приглашение выйти на работу — пока просто «посидеть в курилке». Руководство объясняет требование подготовкой к перезапуску конвейера. Но сотрудники, которые за время простоя успели найти подработку, оказались перед выбором: уволиться без выплат или потерять доход на стороне.



О том, что бывший завод Nissan, который готовится получить вывеску «Лада Санкт-Петербург», меняет форму простоя, «Фонтанке» рассказали несколько сотрудников предприятия. По их словам, на прошлой неделе работники получили от руководства уведомление о начале «подготовки к запуску производства автомобилей». Но вместо радости известие вызвало недоумение и разговоры о разгорающемся трудовом конфликте.



По новым правилам, с 20 марта 2023 года примерно треть сотрудников Nissan должна находиться на территории завода «без выполнения каких-либо действий, связанных с непосредственной трудовой деятельностью». При этом предприятие продолжит оставаться в простое: рабочим разрешили приходить в своей одежде, пообещав развозку и питание. Но кто именно и в какой день должен явиться на площадку, будут сообщать всего лишь за день до даты явки. «Необходимо понимание, какое количество сотрудников доступно к работе», — говорится в сообщении, разосланном по одному из участков. Сроков реального перезапуска конвейера, а также что именно с него должно сойти, рабочим не сообщили, отмечают собеседники «Фонтанки».



Напомним, Nissan остановил производство на заводе в Петербурге в марте 2022 года, а затем продал его за 1 евро вместе с другими российскими активами ФГУП НАМИ, подведомственному Минпромторгу РФ. В 2023 году завод перешел к «АвтоВАЗу». Сообщалось, что предприятие возобновит работу во втором полугодии 2023 года и может сменить название на «Лада Санкт-Петербург».

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с коллективом в декабре 2022 года заявил, что город договорился с Минпромторгом и «АвтоВАЗом» о защите интересов трудового коллектива. «Те социальные гарантии, которые сегодня присутствовали на этом предприятии, будут полностью соблюдены. Для нас очень важно, что 2 тысячи рабочих мест будут полностью сохранены», — говорил он.



Но работники усматривают в политике нового руководства как раз стремление избавиться от избыточного персонала и сэкономить на выходном пособии, хотя и признают — все по закону.



Дело в том, что раньше сотрудники могли не появляться на заводе без особых распоряжений, и многие из них в дополнение к двум третям оклада, которые работодатель платит во время простоя, смогли найти второй источник дохода. «Подработки в простой не запрещены, и многие устроились на другие работы: на Кировский завод, НПО «Спецматериалы» и другие места. Там также есть рабочий график и смены», — рассказывает один из них. Ситуация, когда персонал будет срочно выдергиваться на рабочее место, сделает труд по совместительству нереальным. По мнению одного из собеседников «Фонтанки», такой подход коллектив воспринял как «способ давления»: либо ходишь на работу и получаешь «простойные» две трети, либо полностью переходишь на другую работу.



Другой источник сообщает, что увольнения «по собственному желанию» уже начались. «Зарплата на другой работе выше, так как это полный оклад, а не две трети», — отмечает он. «По итогу оплату за простой платить не придется», — комментирует сотрудник Nissan возможную логику работодателя. Тех, кто останется, могут обязать бездельничать на работе все пять дней в неделю, опасается он. При этом руководство четко дало понять, что и «никаких окладов по увольнению даваться не будет».

В «АвтоВАЗе» не стали комментировать ситуацию на бывшем заводе Nissan. Однако cобеседник, близкий к руководству предприятия, подтвердил, что людей начинают вызывать на площадку и им по большей части действительно придется довольно бездеятельно проводить там время. «Компания формирует производственный план. Ей надо понимать, кто готов дальше работать, у кого какая квалификация, — говорит источник. — Сейчас там собирать нечего, так что, как вы говорите, в основном придется «в курилке посидеть».



В компании понимают, что многие сотрудники устроились параллельно на какие-то другие работы, но считают их возмущение необоснованным. «Согласитесь, если завод платит две трети оклада людям в простое, он имеет право требовать, чтобы они явились на производство перед тем, как его собираются перезапускать. По сути, прямо сейчас речь идет о том, что меняется форма этого простоя: вчера все были на удаленке и кто где, а завтра должны быть учтены и готовы приниматься за работу», — комментирует собеседник издания.



Что именно будет собирать «Лада Санкт-Петербург», а значит, сколько ей понадобится сотрудников, — неизвестно. Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал о планах выпускать машины под брендом LADA в сегментах С и D в партнерстве с китайскими производителями. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тысяч штук — но при условии, что на них будет спрос, говорил он. По данным «Фонтанки», предприятие ведет переговоры с несколькими брендами из Поднебесной. Ряд собеседников называют в качестве наиболее вероятного варианта FAW. Также в дискуссиях фигурирует Dongfeng и Chery — возможно, в виде бренда Omoda c5. Другой источник не подтверждает эту информацию.

Для сравнения: на автозаводах, которые пока остаются в руках международных концернов, расстаются с персоналом на довольно щедрых условиях. Так, в Toyota, где уже завершили увольнение работников, им предложили от 12 средних заработных плат, сохранение ДМС на протяжении года после увольнения, компенсацию расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тысяч рублей. Предприятие тоже может перейти в руки государства в лице НАМИ, но уже без коллектива. На заводе Hyundai с января 2023 года также идет процесс сокращения штата. По данным «Фонтанки», компания планирует оставить треть сотрудников — остальным предлагают 12 окладов. С середины марта аналогичный процесс запущен на заводе двигателей Hyundai WIA.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

