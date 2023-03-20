    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, южн

    755мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.6eur81.46

    Бывший завод Nissan меняет форму простоя. Сотрудники могут лишиться подработки

    1345
    обсудить

    Работники завода Nissan, который недавно перешел в собственность «АвтоВАЗа», получили приглашение выйти на работу с 20 марта, рассказали «Фонтанке» несколько собеседников на предприятии.

    Сотрудники получили уведомление о начале «подготовки к запуску производства автомобилей». Для этого примерно треть коллектива должна ежедневно находиться на рабочем месте, но «без выполнения каких-либо действий, связанных с непосредственной трудовой деятельностью».

    При этом предприятие продолжит оставаться в простое: рабочим разрешили приходить в своей одежде, пообещав развозку и питание. Кто именно и в какой день должен явиться на площадку, будут сообщать всего лишь за день до даты явки.

    Работников, многие из которых за время простоя успели найти подработку, такой подход не устроил. Предложение выходить на завод по первому требованию коллектив воспринял как «способ давления» и желание оптимизировать штат, сэкономив на выходном пособии, говорят собеседники «Фонтанки». По словам одного из них, работники уже начали увольняться, поскольку зарплата на другой работе выше, чем «простойные» две трети оклада.

    Напомним, Nissan остановил производство на заводе в Петербурге в марте 2022 года, а затем продал его за 1 евро вместе с другими российскими активами ФГУП «НАМИ», подведомственному Минпромторгу РФ. В 2023 году завод перешел к «АвтоВАЗу». Сообщалось, что предприятие возобновит работу во втором полугодии 2023 года и может сменить название на «Лада Санкт-Петербург».

    Подробнее о том, что происходит на бывшем заводе Nissan, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НиссанЗавод Ниссан в ПетербургеПростой
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close