Бывший завод Nissan меняет форму простоя. Сотрудники могут лишиться подработки

Работники завода Nissan, который недавно перешел в собственность «АвтоВАЗа», получили приглашение выйти на работу с 20 марта, рассказали «Фонтанке» несколько собеседников на предприятии.
Сотрудники получили уведомление о начале «подготовки к запуску производства автомобилей». Для этого примерно треть коллектива должна ежедневно находиться на рабочем месте, но «без выполнения каких-либо действий, связанных с непосредственной трудовой деятельностью».
При этом предприятие продолжит оставаться в простое: рабочим разрешили приходить в своей одежде, пообещав развозку и питание. Кто именно и в какой день должен явиться на площадку, будут сообщать всего лишь за день до даты явки.
Работников, многие из которых за время простоя успели найти подработку, такой подход не устроил. Предложение выходить на завод по первому требованию коллектив воспринял как «способ давления» и желание оптимизировать штат, сэкономив на выходном пособии, говорят собеседники «Фонтанки». По словам одного из них, работники уже начали увольняться, поскольку зарплата на другой работе выше, чем «простойные» две трети оклада.
Напомним, Nissan остановил производство на заводе в Петербурге в марте 2022 года, а затем продал его за 1 евро вместе с другими российскими активами ФГУП «НАМИ», подведомственному Минпромторгу РФ. В 2023 году завод перешел к «АвтоВАЗу». Сообщалось, что предприятие возобновит работу во втором полугодии 2023 года и может сменить название на «Лада Санкт-Петербург».
Подробнее о том, что происходит на бывшем заводе Nissan, читайте в материале «Фонтанки».