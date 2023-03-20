Бывший завод Nissan меняет форму простоя. Сотрудники могут лишиться подработки

Работники завода Nissan, который недавно перешел в собственность «АвтоВАЗа», получили приглашение выйти на работу с 20 марта, рассказали «Фонтанке» несколько собеседников на предприятии.



Сотрудники получили уведомление о начале «подготовки к запуску производства автомобилей». Для этого примерно треть коллектива должна ежедневно находиться на рабочем месте, но «без выполнения каких-либо действий, связанных с непосредственной трудовой деятельностью».

При этом предприятие продолжит оставаться в простое: рабочим разрешили приходить в своей одежде, пообещав развозку и питание. Кто именно и в какой день должен явиться на площадку, будут сообщать всего лишь за день до даты явки.