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    В Москве появились совята-пуховички. Посмотрите, какие они круглые

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    Зимой некоторые столичные совы успели обзавестись потомством, и сейчас на природных территориях города можно встретить очаровательных совят-пуховичков. Они очень любознательны, но пока неуклюжи и могут вываливаться из гнезд.

    Снимки с пушистыми птенцами 20 марта публикует пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. Там уточняют: если пуховичок выпал из гнезда и оказался в опасном месте, например, на дороге, его нужно аккуратно вернуть домой или хотя бы посадить на верхний ярус дерева около гнезда. При этом нужно постараться не трогать совенка голыми руками, чтобы человеческий запах не отпугнул его родителей.

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    Забирать пуховичков домой нельзя — серые неясыти и ушастые совы, у которых подрастают птенцы, считаются редкими и исчезающими и занесены в Красную книгу Москвы. Если же пуховичок оказался без защиты родителей, ему помогут окрепнуть в центре реабилитации диких животных и вернут на волю.

    Ранее «Фонтанка» показывала и местную, петербургскую сову, но взрослую. Бородатая неясыть набиралась сил и пряталась от ворон в Приморском районе.

    Фото: городское хозяйство Москвы
    Фото: городское хозяйство Москвы
    Фото: городское хозяйство Москвы

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