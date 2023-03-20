В Москве появились совята-пуховички. Посмотрите, какие они круглые

Зимой некоторые столичные совы успели обзавестись потомством, и сейчас на природных территориях города можно встретить очаровательных совят-пуховичков. Они очень любознательны, но пока неуклюжи и могут вываливаться из гнезд.

Снимки с пушистыми птенцами 20 марта публикует пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. Там уточняют: если пуховичок выпал из гнезда и оказался в опасном месте, например, на дороге, его нужно аккуратно вернуть домой или хотя бы посадить на верхний ярус дерева около гнезда. При этом нужно постараться не трогать совенка голыми руками, чтобы человеческий запах не отпугнул его родителей.