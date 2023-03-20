Из-за тумана семья из Петербурга прилетела в Минводы вместо Сочи. Добираться с младенцем на руках пришлось поездом

Путешествие из Петербурга в Сочи доставило немало проблем местной жительнице, недавно ставшей матерью. Проблемы начались после того, как самолёт приземлился в Минеральных Водах из-за метеоусловий. Об испорченном отпуске и внеплановых тратах 20 марта рассказала читательница «Фонтанки» Александра.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





В прошедшую субботу, 18 марта, она вылетела из Пулково в сторону Чёрного моря вместе с месячным ребёнком и супругом. В этот день южный город накрыл туман, видимость составляла 500–1000 метров. Из-за погоды лайнер, в котором находилась семья, приземлился не в том месте, которое прописано в билете.

«Нас не выпускали из самолёта около двух часов. Вероятно, пилот думал, лететь обратно или нет. Бортпроводники ничего не отвечали», — вспоминает Александра. Оказавшись в здании аэропорта, сама женщина и другие пассажиры, по её словам, столкнулись с неизвестностью. О том, будет ли рейс отменён или отложен, людей не информировали.

предоставлено «Фонтанке»

«В офисе «Аэрофлота» нам не отвечали на наши вопросы, у кого-то уже была истерика, потому что они были с детьми», — добавляет читательница. Лишь к 12 ночи, спустя около семи часов после посадки, пассажирам объявили, что лайнер не полетит. Как долго ещё придётся ждать — вновь не уточнили.

«Мы записывались на предоставление проживания, но без результата. Когда вышли на улицу, увидели людей, которые ждали автобус. «Аэрофлот» пообещал их забрать, но они стояли там уже полтора часа», — говорит Александра. На тот момент женщина находилась в дороге уже более 15 часов, наступила глубокая ночь. Надеяться на ночёвку в аэропорту было поздно, так как места были заняты, их почти не осталось даже на полу.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





«Пока все авиакомпании расселяли пассажиров по гостиницам, «Аэрофлот» не делал ничего. В итоге места в отелях закончились. Мы заказали такси за 20 тысяч рублей и всю ночь с ребёнком на руках провели на трассе, чтобы доехать до Краснодара, где были свободные номера. За размещение взяли 14 тысяч рублей. Потом отправились до Сочи на поезде», — отметила читательница. По словам Александры, вплоть до сегодняшнего дня авиакомпания не связывалась с ней как с пассажиркой задержавшегося рейса. О том, что он таки приземлился в Сочи и уже летит в Петербург, она узнала самостоятельно из данных онлайн-табло. Оставлять эту ситуацию без внимания женщина не намерена.

«Вчера мы позвонили на горячую линию «Аэрофлота» и рассказали об убытках. Нам предложили обратиться на сайт. Тогда мы решили хотя бы оформить возврат билетов, на это представитель авиакомпании сказал, что, по его информации, мы не приземлялись в Минводах, а прилетели прямиком в Сочи. И оформить возврат стоимости билета я могу только в аэропорту Минвод, то есть я должна проделать обратный путь. При этом когда я находилась в офисе компании в аэропорту, меня оттуда выпроводили, предложив оставить жалобу на сайте», — возмущается женщина.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе авиакомпании. Накануне «Фонтанка» сообщала, что из-за погоды «Аэрофлоту» пришлось отменить более 30 вылетов из сочинского аэропорта. Среди задержанных рейсов было и два петербургских.