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    Петербуржцы застряли в Сочи. «Аэрофлот» массово отменяет рейсы из-за тумана

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    Более 30 рейсов из аэропорта в Сочи отменила компания «Аэрофлот». Пассажиры смогут перебронировать свои места.

    Как сообщается в телеграм-канале «Аэрофлота», 19 марта отменено 27 рейсов. Большая часть из них из Москвы, есть два из Петербурга. Также не состоятся 4 рейса 20 марта. В авиакомпании отметили, что такое решение пришлось принять из-за неблагоприятных метеоусловий, «руководствуясь приоритетом безопасности».

    «Авиакомпания просит пассажиров отменных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров», — отмечается в сообщении.

    За прошедшую ночь из международного аэропорта Сочи было выполнено 2 рейса из 57. Задержки связаны с сильным туманом. В городе объявлен жёлтый уровень опасности, уточнили в пресс-службе компании «Аэродинамика», управляющей аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара.

    Накануне из-за плохой погоды рейс из Сочи на Петербург приземлился в Махачкале.

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