Петербуржцы застряли в Сочи. «Аэрофлот» массово отменяет рейсы из-за тумана

Более 30 рейсов из аэропорта в Сочи отменила компания «Аэрофлот». Пассажиры смогут перебронировать свои места.
Как сообщается в телеграм-канале «Аэрофлота», 19 марта отменено 27 рейсов. Большая часть из них из Москвы, есть два из Петербурга. Также не состоятся 4 рейса 20 марта. В авиакомпании отметили, что такое решение пришлось принять из-за неблагоприятных метеоусловий, «руководствуясь приоритетом безопасности».
«Авиакомпания просит пассажиров отменных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров», — отмечается в сообщении.
За прошедшую ночь из международного аэропорта Сочи было выполнено 2 рейса из 57. Задержки связаны с сильным туманом. В городе объявлен жёлтый уровень опасности, уточнили в пресс-службе компании «Аэродинамика», управляющей аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара.
Накануне из-за плохой погоды рейс из Сочи на Петербург приземлился в Махачкале.