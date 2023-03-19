Петербуржцы застряли в Сочи. «Аэрофлот» массово отменяет рейсы из-за тумана

Более 30 рейсов из аэропорта в Сочи отменила компания «Аэрофлот». Пассажиры смогут перебронировать свои места.



Как сообщается в телеграм-канале «Аэрофлота», 19 марта отменено 27 рейсов. Большая часть из них из Москвы, есть два из Петербурга. Также не состоятся 4 рейса 20 марта. В авиакомпании отметили, что такое решение пришлось принять из-за неблагоприятных метеоусловий, «руководствуясь приоритетом безопасности».

«Авиакомпания просит пассажиров отменных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров», — отмечается в сообщении.