ЗСД Фонтанка Фест: как не испортить праздник себе и другим

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Поговорим еще раз о правилах и ограничениях, которые должны соблюдаться всеми участниками ЗСД Феста, который пройдет в Петербурге 3 июня. Все эти требования и запреты рождены заботой о вашей безопасности и призваны обеспечить всем нам праздничное настроение.

Итак, вот чего делать на ЗСД Фонтанка Фест категорически нельзя: ⁃ Нельзя выезжать на трассу без регистрационного номера. Нельзя участвовать не в том заезде, на который зарегистрировался. ⁃ Нельзя получить стартовый пакет в день соревнований, если вы живете в Петербурге.

⁃ Нельзя выезжать на трассу на средствах передвижения, отличных от механического велосипеда. ⁃ Нельзя выезжать на трассу детям до 14 лет, в том числе в колясках и других приспособлениях для переноски/перевозки детей. ⁃ На заезды «Оранжевый» «Засвети ЗСД» допускаются только участники с 18 лет.

⁃ Подросткам нельзя выезжать на трассу без защитного шлема и сопровождения взрослого. ⁃ На трассе нельзя двигаться на высоких скоростях в потоке и опасно маневрировать. ⁃ Нельзя забираться на ограждения, ванты и мосты трассы. А также оставлять велосипед посреди трассы. ⁃ Нельзя использовать петарды, фейерверки и прочие устройства с открытым огнем. ⁃ Нельзя участвовать нетрезвым и в экипировке, которая может помешать другим участникам велозаезда. ⁃ Нельзя использовать любую политическую или коммерческую символику без согласования с организаторами.