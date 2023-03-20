ЗСД Фонтанка Фест: как не испортить праздник себе и другим

Поговорим еще раз о правилах и ограничениях, которые должны соблюдаться всеми участниками ЗСД Феста, который пройдет в Петербурге 3 июня. Все эти требования и запреты рождены заботой о вашей безопасности и призваны обеспечить всем нам праздничное настроение.
Итак, вот чего делать на ЗСД Фонтанка Фест категорически нельзя:
⁃ Нельзя выезжать на трассу без регистрационного номера. Нельзя участвовать не в том заезде, на который зарегистрировался.
⁃ Нельзя получить стартовый пакет в день соревнований, если вы живете в Петербурге.
⁃ Нельзя выезжать на трассу на средствах передвижения, отличных от механического велосипеда.
⁃ Нельзя выезжать на трассу детям до 14 лет, в том числе в колясках и других приспособлениях для переноски/перевозки детей.
⁃ На заезды «Оранжевый» «Засвети ЗСД» допускаются только участники с 18 лет.
⁃ Подросткам нельзя выезжать на трассу без защитного шлема и сопровождения взрослого.
⁃ На трассе нельзя двигаться на высоких скоростях в потоке и опасно маневрировать.
⁃ Нельзя забираться на ограждения, ванты и мосты трассы. А также оставлять велосипед посреди трассы.
⁃ Нельзя использовать петарды, фейерверки и прочие устройства с открытым огнем.
⁃ Нельзя участвовать нетрезвым и в экипировке, которая может помешать другим участникам велозаезда.
⁃ Нельзя использовать любую политическую или коммерческую символику без согласования с организаторами.
Любые попытки обойти эти ограничения могут закончиться тем, что службы безопасности не допустят нарушителя до участия в фестивале.
Напоминаем, что регистрация сейчас открыта на все три велозаезда фестиваля — «Семейный», «Наш оранжевый» и вечерний.
Зарегистрироваться можно только на официальном сайте события.
Откладывать напоследок покупку слота мы не советуем. Квоты на тот или иной заезд могут закончиться задолго до того, как регистрация будет официально закрыта.
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