Женщина захлебнулась в бассейне на Васильевском острове

Заплыв в бассейне на Васильевском острове закончился госпитализацией для жительницы Петербурга. Об этом сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах 20 марта.



Скорая увезла 37-летнюю посетительницу из спортивного комплекса на Среднем проспекте, 87, накануне. По предварительным данным, плавая в бассейне, женщина почувствовала себя плохо и захлебнулась. Её откачали и госпитализировали в Мариинскую больницу.



На Среднем проспекте расположен плавательный комплекс СКА. Согласно информации с сайта, глубина 50-метрового бассейна варьируется от одного до пяти метров. Оперативно связаться с администрацией не удалось.

