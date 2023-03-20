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    Женщина захлебнулась в бассейне на Васильевском острове

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    Заплыв в бассейне на Васильевском острове закончился госпитализацией для жительницы Петербурга. Об этом сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах 20 марта.

    Скорая увезла 37-летнюю посетительницу из спортивного комплекса на Среднем проспекте, 87, накануне. По предварительным данным, плавая в бассейне, женщина почувствовала себя плохо и захлебнулась. Её откачали и госпитализировали в Мариинскую больницу.

    На Среднем проспекте расположен плавательный комплекс СКА. Согласно информации с сайта, глубина 50-метрового бассейна варьируется от одного до пяти метров. Оперативно связаться с администрацией не удалось.

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    БассейнСпасли женщину
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