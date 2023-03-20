В ночном ДТП с дорожниками на КАД тяжело пострадали три человека

Петербургская полиция проводит проверку по факту тяжелой аварии с дорожной техникой на КАД. В главке подтвердили слова очевидцев о трех пострадавших, все они получили серьезные травмы.



ДТП случилось в полночь 20 марта на 38-м километре внутреннего кольца, после съезда с Шафировского проспекта. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 22-летний водитель Volkswagen Golf наехал на стоящую в крайнем правом ряду спецтехнику — КАМАЗ дорожников, которые ремонтировали проезжую часть, — после чего легковую отбросило на двух рабочих 46 и 29 лет.