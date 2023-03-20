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    В ночном ДТП с дорожниками на КАД тяжело пострадали три человека

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    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_17772777" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Петербургская полиция проводит проверку по факту тяжелой аварии с дорожной техникой на КАД. В главке подтвердили слова очевидцев о трех пострадавших, все они получили серьезные травмы.

    ДТП случилось в полночь 20 марта на 38-м километре внутреннего кольца, после съезда с Шафировского проспекта. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 22-летний водитель Volkswagen Golf наехал на стоящую в крайнем правом ряду спецтехнику — КАМАЗ дорожников, которые ремонтировали проезжую часть, — после чего легковую отбросило на двух рабочих 46 и 29 лет.

    В результате аварии оба рабочих, а также 19-летняя пассажирка «Фольксвагена» были госпитализированы в тяжелом состоянии. Очевидцы сообщали, что девушку зажало в машине. Со слов водителя «Гольфа», у машины заклинило колесо, писали в «ДТП и ЧП».

    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_17772777" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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