В ночном ДТП с дорожниками на КАД тяжело пострадали три человека

Петербургская полиция проводит проверку по факту тяжелой аварии с дорожной техникой на КАД. В главке подтвердили слова очевидцев о трех пострадавших, все они получили серьезные травмы.
ДТП случилось в полночь 20 марта на 38-м километре внутреннего кольца, после съезда с Шафировского проспекта. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 22-летний водитель Volkswagen Golf наехал на стоящую в крайнем правом ряду спецтехнику — КАМАЗ дорожников, которые ремонтировали проезжую часть, — после чего легковую отбросило на двух рабочих 46 и 29 лет.
В результате аварии оба рабочих, а также 19-летняя пассажирка «Фольксвагена» были госпитализированы в тяжелом состоянии. Очевидцы сообщали, что девушку зажало в машине. Со слов водителя «Гольфа», у машины заклинило колесо, писали в «ДТП и ЧП».