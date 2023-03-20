В Кремле рассказали об отношении Путина к ордеру на свой арест: новости СВО за 20 марта

Суд Гааги заявил, что президент России «предположительно несет ответственность за военное преступление» Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 марта.



В Кремле рассказали об отношении Путина к ордеру на его арест Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о личном отношении Владимира Путина к решению Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдать ордер на его арест. — Относимся к этому спокойно, всё тщательно фиксируем. Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится, — отметил Песков.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в минувшую пятницу, об этом сообщается на сайте суда. В материале на сайте Международного суда утверждается, что оба «предположительно несут ответственность за военное преступление». Суд заявляет о незаконной депортации и перемещении детей «с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала решение суда, заявив, что для России оно не имеет никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Дмитрий Песков же, комментируя решение МУС ранее, заявил, что саму постановку вопроса в Кремле считают «возмутительной и неприемлемой».



— Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда, и соответственно любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными, — заявил он.

Следком возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении членов Международного уголовного суда: прокурора Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Согласно сообщению СК, решения об аресте президента РФ Владимир Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой незаконны, как и их уголовное преследование, так как «оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется».



Уголовное дело заведено по нескольким статьям — о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, заведомо незаконное заключение под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.

Путин ознакомился с предложениями Китая по конфликту на Украине В Кремле состоялась неофициальная встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский президент поздравил председателя КНР с переизбранием на этом посту, после чего лидеры стран обменялись мнениями по текущей повестке. В частности, Владимир Путин затронул тему конфликта на Украине.

— Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине, — цитирует слова Путина ТАСС. — Конечно, у нас будет возможность обсудить это.

Однако конкретной обратной связи по этим предложениям Владимир Путин пока не дал. По информации РБК, официальная часть визита назначена на завтра, 21 марта. Возможно, тогда президенты обсудят события на Украине и предложения Китая подробнее.

Сотрудников администрации президента попросили отказаться от айфонов

К 1 апреля сотрудники администрации президента, курирующие внутреннюю политику, должны поменять айфоны на смартфоны других производителей. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники, участвующие в специальном семинаре по этому поводу — по их словам, такой срок установил заместитель главы аппарата Сергей Кириенко.



Также источники отметили, что это требование связано с соображениями безопасности: в администрации президента считают, что айфоны в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов. Взамен чиновникам рекомендовали купить телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или российской «Авророй».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить сообщения о требовании к сотрудникам администрации президента отказаться от айфонов. При этом он заявил, что в служебных целях нельзя использовать никакие смартфоны.

— Какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон достаточно такой транспарентный механизм, неважно какая система операционная — Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются, — сказал Песков.



Нижегородский суд арестовал активы Volkswagen в России Арбитражный суд Нижегородской области арестовал доли Volkswagen в уставном капитале четырех компаний, объекты недвижимости, производственное оборудование и прочее движимое имущество компании. Информация об этом появилась в картотеке дел суда. Арест не коснулся средств «Фольксваген Груп Рус».

Арест на активы Volkswagen наложили по иску российского автозавода «ГАЗ». Ранее «ГАЗ» потребовал взыскать с Volkswagen 15,6 миллиарда рублей убытков за расторжение соглашения о сборке автомобилей в Нижнем Новгороде. Volkswagen остановил производство автомобилей на российских заводах и поставки в Россию в марте 2022 года.

В МИД РФ высказались о продлении зерновой сделки В МИД России сообщили о том, что в Москве приняли решение сократить очередной срок продления зерновой сделки. Срок сокращается до 60 дней — до 18 мая. Как отметили в МИД, эту позицию уже официально довели до турецкой и украинской сторон, а также до ООН.

— Формальных возражений не последовало. Таким образом, договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений по задействованным портам, номенклатуре грузов и согласованному порядку инспекций, — пояснили в МИД. Также в МИД заявили, что участие российской стороны в сделке будет приостановлено, если не будет выполняться продвижение следующих условий: переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.