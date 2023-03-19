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    Научная статья о мошенничестве с ChatGPT оказалась написана ChatGPT

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    Опубликованную в научном журнале статью о мошенничестве с ChatGPT написали с помощью ChatGPT. Подробности истории 19 марта опубликовал The Guardian.

    Публикация «Общение и мошенничество: обеспечение академической честности в эпоху ChatGPT» в марте вышла в журнале Innovations in Education and Teaching International, посвященном вопросам образования. Статью рецензировали четыре специалиста — и ни один из них не догадался, что она написана с помощью искусственного интеллекта.

    «Мы хотели показать, что ChatGPT пишет на очень высоком уровне. <...> Это гонка вооружений. Технологии развиваются очень быстро, и университетам будет сложно их обогнать», — так идею с публикацией статьи объяснила профессор Плимутского университета (Великобритания) Дебби Коттон. Она была одним из «авторов» статьи — вместе с тремя коллегами по учебному заведению.

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    ChatGPT
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
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