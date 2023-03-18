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    Из-за прорыва у гостиницы «Прибалтийская» в 16 домах станет прохладнее

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    На Морской набережной у дома №15 начались ремонтные работы на трубопроводе. Они продлятся до 16:30 19 марта.

    В этот период циркуляция теплоносителя будет приостановлена, отопление и горячее водоснабжение будет обеспечиваться по резервной схеме с возможным ограничением для некоторых зданий. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосети Санкт-Петербурга». По данным «Фонтанки», в зоне дефекта находятся 16 зданий.

    В субботу днем в районе гостиницы «Прибалтийская» на Морской набережной прорвало трубу. Участок дороги залило горячей водой, над асфальтом образовался пар.

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