Из-за прорыва у гостиницы «Прибалтийская» в 16 домах станет прохладнее

На Морской набережной у дома №15 начались ремонтные работы на трубопроводе. Они продлятся до 16:30 19 марта.



В этот период циркуляция теплоносителя будет приостановлена, отопление и горячее водоснабжение будет обеспечиваться по резервной схеме с возможным ограничением для некоторых зданий. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосети Санкт-Петербурга». По данным «Фонтанки», в зоне дефекта находятся 16 зданий.

В субботу днем в районе гостиницы «Прибалтийская» на Морской набережной прорвало трубу. Участок дороги залило горячей водой, над асфальтом образовался пар.