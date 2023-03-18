СКА вновь обыграл «Торпедо». Команды забили девять шайб

Победой хоккейного клуба СКА завершился второй матч четвертьфинала плей-офф КХЛ против «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Встреча проходила 18 марта в Петербурге.

Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:4 (2:1, 3:1, 0:0). Голы за СКА забили Василий Глотов (7 минута), Михаил Воробьёв (16), Эмиль Галимов (28), Никита Камалов (32) и Никита Гусев (36). У «Торпедо» отличились Андрей Белевич (4), Артём Михеев (27), Андрей Белевич (36) и Николай Коваленко (41).

Таким образом счет в серии стал 2–0 в пользу СКА. Следующие два матча команды проведут в Нижнем Новгороде. В следующий раунд выйдет команда, первой одержавшая четыре победы.