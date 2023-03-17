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    Русский музей открыл выставку Врубеля в виртуальном виде. По ней можно ходить с экскурсией

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    Хорошая новость для тех, кто не попал на выставку Михаила Врубеля в Русском музее, хоть ее и многократно продлевали. Теперь ее можно посетить онлайн бесплатно.

    Виртуальный тур «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» выложен на портале «Виртуальный Русский музей» в разделе «Онлайн-ресурсы»/«Виртуальные туры», а также на сайте Русского музея в разделе «Посетителям»/«Виртуальные туры».

    Он дает возможность «походить» по выставке так, как если бы вы находились на месте, поразглядывать картины, почитать описания и слушать аудиогид. Для наиболее полного проникновения в тему можно еще изучить онлайн-лекции и видеоэкскурсии от сотрудников музея по материалам выставки.

    Напомним, совместная с Третьяковской галереей выставка Михаила Врубеля проводилась в Корпусе Бенуа в 2022 году, билеты на нее разлетались с такой скоростью, что даже с учетом продлений выставку не все желающие успели посетить. «Фонтанка» составляла гид по этой выставке — теперь им можно воспользоваться и онлайн.

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