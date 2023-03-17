Русский музей открыл выставку Врубеля в виртуальном виде. По ней можно ходить с экскурсией

Хорошая новость для тех, кто не попал на выставку Михаила Врубеля в Русском музее, хоть ее и многократно продлевали. Теперь ее можно посетить онлайн бесплатно.



Виртуальный тур «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» выложен на портале «Виртуальный Русский музей» в разделе «Онлайн-ресурсы»/«Виртуальные туры», а также на сайте Русского музея в разделе «Посетителям»/«Виртуальные туры».



Он дает возможность «походить» по выставке так, как если бы вы находились на месте, поразглядывать картины, почитать описания и слушать аудиогид. Для наиболее полного проникновения в тему можно еще изучить онлайн-лекции и видеоэкскурсии от сотрудников музея по материалам выставки.

