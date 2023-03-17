Коронавирус в России пошёл в рост: в больницы увезли 1 530 человек за сутки

Госпитализация с коронавирусом в России продолжает расти. В Петербурге она на уровне Москвы, следует из отчета федерального оперштаба.



По состоянию на 17 марта в России за сутки госпитализировано 1 530 человек, на 9,1% больше по сравнению с 16 марта. Выявлено 12 915 новых случаев COVID-19, подтверждено 35 летальных исходов. В том числе в Петербурге — 132 госпитализации, 1 411 новых случаев, 6 умерших и в Москве — 160 госпитализаций, 1 734 новых случая и 7 смертей.

Как писала «Фонтанка», в марте Петербург догонял и даже почти вдвое опережал Москву по смертям от коронавируса.