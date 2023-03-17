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    Коронавирус в России пошёл в рост: в больницы увезли 1 530 человек за сутки

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    4 комментария

    Госпитализация с коронавирусом в России продолжает расти. В Петербурге она на уровне Москвы, следует из отчета федерального оперштаба.

    По состоянию на 17 марта в России за сутки госпитализировано 1 530 человек, на 9,1% больше по сравнению с 16 марта. Выявлено 12 915 новых случаев COVID-19, подтверждено 35 летальных исходов. В том числе в Петербурге — 132 госпитализации, 1 411 новых случаев, 6 умерших и в Москве — 160 госпитализаций, 1 734 новых случая и 7 смертей.

    Как писала «Фонтанка», в марте Петербург догонял и даже почти вдвое опережал Москву по смертям от коронавируса.

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    КоронавирусГоспитализацияПетебург
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    Ришат Рафаильевич Ахметвалеев17 Мар 2023 в 14:16
    Меня положили за мои высказывания в не законности моей первой госпитализации и постановке на учёт как психа. Но самое главное я продолжал подрабатывать лучшим распространителем газет с этим диагнозом больше пол года. Я подрабатывал вопреки своей болезни оливопонтоцерибральной дегенерации с атрофией мозжечка..Это моя вторая болезнь первая несахарный диабет, Пожалуйста помогите такому больному человеку избавится от несуществующей болезни путём проведения врачебной комиссии Альметьевские врачи психиатры отказываются её проводить боятся.Еслия докажу пктём проведения врачебной психиатрической комиссии у независимых психиатров это означает онятие психиатров с их рабочих мест и уголовной ответственностью.
    Из этого многие пугаются что я псих и не обращаются ко мне за помощью в лечении коронавируса
    +0−0
    Ришат Рафаильевич Ахметвалеев17 Мар 2023 в 14:16
    статья из двух частей
    Мне поставили диагноз псих за похожую статью и лишили дееспособности чтобы я не смог аннулировать диагноз Из за этого не смог поехать в Казань в центр иммунологи.
    Многие считают что я псих. Это доказателство что мне диагноз псих поставили за мою статью о моём сильном иммунитете. Ни кто не знал тогда что моя статья станет столь актуальна. Я несколько раз баллотировался в депутаты местного совета до постановки мне диагноза псих а там я беседовал с председателем избирательной комиссии . Она бы меня не допустила до выборов если бы у меня были психические отклонения И первый раз когда меня положили меня освободили через несколько часов. Я был свидетелем одного неприятного разговора глав врача псих диспансера и моего брата юриста. Глав врач сказал что он нам не нужен и госпитализировали его под давлением сверху.Второй раз меня госпитализировали через пол года на 5 дней и выпустили через суд.
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