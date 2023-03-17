Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин 20–22 марта посетит Россию по приглашению Путина. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Кремля.



Анонсировано подписание ряда «важных двусторонних документов». Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждаться «актуальные вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства» и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, а также запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

В марте Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР. Он стал первым в истории страны председателем, вступившим в эту должность на третий срок.