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    Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Путина

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    Председатель КНР Си Цзиньпин 20–22 марта посетит Россию по приглашению Путина. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Кремля.

    Анонсировано подписание ряда «важных двусторонних документов». Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждаться «актуальные вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства» и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, а также запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

    В марте Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР. Он стал первым в истории страны председателем, вступившим в эту должность на третий срок.

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