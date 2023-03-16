Роман Ротенберг обыграл «Профессора». Как СКА повел в серии с «Торпедо»

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В первом матче второго раунда плей-офф СКА обыграл в овертайме нижегородское «Торпедо», которым руководит легендарный Игорь Ларионов. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.

СКА неожиданно сложно прошел первый раунд плей-офф против минского «Динамо». Вместо ожидаемых четырех матчей, армейцам из-за двух поражений пришлось провести шесть. Плюс куча травм и потраченных сил — даже не вспомнишь, когда в последний раз было так тяжело на старте Кубка Гагарина. Но впереди еще более непростое испытание: нижегородское «Торпедо», которое возглавляет один из лучших игроков в истории советского и российского хоккея — Игорь Ларионов.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Игорь Ларионов — фигура для отечественного хоккея легендарная. В 1988 году он возглавил бунт лидеров ЦСКА против главного тренера армейцев Виктора Тихонова, который не отпускал игроков играть за океан. После открытого письма в журнале «Огонек» путь в Америку все-таки открыли. Там Ларионов выиграл три Кубка Стэнли и получил прозвище «Профессор» за интеллектуальный стиль игры. Также на его счету два золота Олимпиады и четыре титула чемпиона мира. После окончания карьеры в 2004-м пробовал себя в агентском бизнесе, в качестве функционера, но, как ни странно, гораздо успешнее проявил себя как винодел и ресторатор.



«Хоккей — моя жизнь, а вино — моя страсть», — сказал как-то сам Ларионов.

Но, видимо, он чувствовал, что не все еще сказал в хоккее. В итоге в 2020-м он возглавил молодежную сборную России, а в 2022-м — нижегородское «Торпедо». Так что, как бы это ни звучало, серия СКА — «Торпедо» — это противостояние двух начинающих тренеров, Игоря Ларионова и Романа Ротенберга.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Торпедо» под руководством Ларионова из ничем не примечательной команды сразу превратилось в одну из самых зрелищных в лиге. Несмотря на всю критику и сомнения, он сделал ставку на молодежь и начал учить их играть в такой же интеллектуальный атакующий хоккей, в какой играл сам.

«Нельзя на ребят надеть колпак. Они должны быть свободны. Они должны вылетать на свободу и делать то, что они могут делать. Я думаю, что это захватывает аудиторию. Это то, что мы хотим построить, построить тот хоккей, который будет зазывать людей на трибуны — как в театр на игру хорошего актера», — говорил Ларионов.



Ничего подобного в КХЛ еще не было. «Торпедо» предрекали провал с таким подходом, тем более, что бюджет команды один из самых низких в лиге — 315 млн рублей (для сравнения у СКА — 850 млн). Но нижегородцы удивили всех, заняв четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Причем до второго места им не хватило всего четыре очка. Сам Ларионов тоже порвал все шаблоны. Его пресс-конференции после матчей отличались вдумчивыми рассуждениями, без банальных фраз. А однажды он пришел к журналистам с корзинкой малины и провел небольшую лекцию на тему пользы ягод.



Но даже после таких успехов по поводу перспектив «Торпедо» в плей-офф были большие вопросы. Мол, в кубковых матчах совсем другой хоккей. Но нижегородцы в первом раунде выбили мощное московское «Динамо», которое возглавляет опытный Алексей Кудашов. И вот теперь у Ларионова новое испытание — СКА во главе с таким же, как он, «молодым» и перспективным тренером Романом Ротенбергом.



Ларионов начал подготовку к матчу в Ледовом дворце с того, что подвинул скамейки ближе к борту. По его мнению, это помогает хоккеистам находиться в игре, даже в ожидании своей смены.



От игры двух самых атакующих команд лиги ждали града шайб, но как-то не пошло. Причем шансы-то были и у тех, и у других. СКА начал матч с удаления и игры в меньшинстве, но «Торпедо» не смогло воспользоваться моментом. Потом уже удалились нижегородцы, но армейцы также не нашли подходов к воротам Ивана Кульбакова.

В одном из моментов начудил с выходом из ворот голкипер СКА Дмитрий Николаев. Андрей Белевич обокрал вратаря, заложил вираж в сторону на открытые ворота. Роль вратаря пришлось сыграть защитнику Александру Никишину, который изящно отразил шайбу бедром.



В другой ситуации уже сам Никишин чуть не подвел команду, зацепив убегающего один на один с вратарем Владислава Фирстова. Судьи назначили буллит за срыв контратаки. Но вышедший на бросок Алексей Кручинин, кстати, воспитанник петербургского хоккея, как-то совсем бесхитростно подошел к своей попытке.



На старте третьего периода супермомент упустил Василий Глотов, не сумев воспользоваться неразберихой в обороне «Торпедо»



В итоге первый гол в матче забили после несчастного случая. Защитник Николай Буренов, закладывая вираж в своей зоне, неожиданно упал, шайбу тут же перехватил Святослав Гребенщиков, отдал пас на Андрея Педана, а тот — на Николая Прохоркина, который завершил комбинацию точным броском. Это первый гол для Прохоркина в сезоне.



По такой игре казалось, что дело идет к победе СКА в основное время, но «Торпедо» в своем фирменном стиле все-таки сравняло. Красивую комбинацию завершил Владислав Фирстов на 58 минуте.



Игра перешла в овертайм, и тут у «Торпедо» был шанс закончить в свою пользу: Игорь Ожиганов нарушил правила и оставил СКА в меньшинстве. Но желание сыграть на публику подвело нижегородцев. Фирстов пытался забить в стиле лакросс, когда шайбу кладут на крюк и заносят ее в верхний угол, но не получилось.



А уже в следующей смене Дмитрий Яшкин забил более традиционным способом и принес СКА победу.



Петербургский клуб повел в серии. Следующий матч пройдет также в Ледовом дворце 18 марта.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

