Студентам Пензенского госуниверситета будут выдавать повестки вместе с дипломами

Одновременно с дипломами об окончании обучения студентам Пензенского государственного университета будут выдавать повестки о необходимости прибыть в военкомат. Об этом 16 марта на брифинге рассказал военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков, передает издание «Столица.58».



По словам военкома региона, такая договоренность достигнута с Пензенским государственным университетом. Там открыли специальный военный центр.



Теперь выпускники получат вместе с дипломами сразу повестки в военкомат. Как объяснил Сурков, это нужно, чтобы молодые люди сразу вставали на учет по своей военной специальности.

