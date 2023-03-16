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    Студентам Пензенского госуниверситета будут выдавать повестки вместе с дипломами

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    Одновременно с дипломами об окончании обучения студентам Пензенского государственного университета будут выдавать повестки о необходимости прибыть в военкомат. Об этом 16 марта на брифинге рассказал военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков, передает издание «Столица.58».

    По словам военкома региона, такая договоренность достигнута с Пензенским государственным университетом. Там открыли специальный военный центр.

    Теперь выпускники получат вместе с дипломами сразу повестки в военкомат. Как объяснил Сурков, это нужно, чтобы молодые люди сразу вставали на учет по своей военной специальности.

    С другими вузами в регионе пока такой договоренности нет.

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    ПензаВоенкоматСтуденты
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