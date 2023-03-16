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    В Сочи задержали жену петербургского блогера-сыроеда по делу о смерти младенца

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    Матери месячного мальчика, умершего в Сочи, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. 33-летняя гражданская жена петербургского блогера-сыроеда задержана и ожидает избрания меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте, сообщает 16 марта пресс-служба СКР.

    «Установлено, что фигурантка с сыном и сожителем проживала в съемном жилье в поселке Вардане. 11 февраля 2023 года женщина, находясь дома, родила ребенка, при этом за квалифицированной помощью в больницу она не обращалась», — говорится в сообщении ведомства.

    В СК добавляют, что женщина не поставила сына на учет в больнице, не предоставив врачам возможность провести необходимые осмотры. Когда малыш заболел и на протяжении нескольких дней отказывался от пищи, родители сами повезли своего сына в медцентр, но ребенок умер до того, как попал в руки медиков.

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, кем является отец погибшего младенца. Это коренной ленинградец, который прошел путь от рейвера до радикального сыроеда. Своих клиентов он убеждал, что жить можно только на фруктах и овощах. На сыроедение он перевел бабушку, которая умерла в 2021 году в почтенном возрасте, и собаку породы китайская хохлатая.

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