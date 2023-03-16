В Сочи задержали жену петербургского блогера-сыроеда по делу о смерти младенца

Матери месячного мальчика, умершего в Сочи, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. 33-летняя гражданская жена петербургского блогера-сыроеда задержана и ожидает избрания меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте, сообщает 16 марта пресс-служба СКР.



«Установлено, что фигурантка с сыном и сожителем проживала в съемном жилье в поселке Вардане. 11 февраля 2023 года женщина, находясь дома, родила ребенка, при этом за квалифицированной помощью в больницу она не обращалась», — говорится в сообщении ведомства.

