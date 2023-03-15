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    Нихао, визы завезли. Китайское консульство в Петербурге ждет туристов

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    Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Петербурге готово с 15 марта выдавать визы россиянам, подтвердили «Фонтанке» в учреждении.

    «Нихао. Можно (получить турвизу). Нужно заполнить анкету через сайт и записаться на прием», — ответила «Фонтанке» сотрудница визового и консульского отдела Генконсульства 15 марта.

    Китай официально объявил о возобновлении выдачи виз всех типов, в том числе туристических и в том числе россиянам. Как говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте консульского департамента МИД КНР в соцсети WeChat: «С целью дальнейшего облегчения передвижения людей между Китаем и другими государствами принято решение с 00:00 15 марта 2023 года по пекинскому времени внести коррективы в визовую политику».

    Практически всё вернулось к допандемийным временам.

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