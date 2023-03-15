Совфед одобрил поправки в УК об ответственности за дискредитацию добровольческих формирований

Поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников военной спецоперации одобрил Совет Федерации 15 марта. Нормы об ответственности за дискредитацию ВС РФ теперь распространяются на добровольческие отряды, организации и физлиц, которые помогают ВС РФ в зоне боевых действий.



Максимальное наказание за фейки составит 15 лет лишения свободы, за дискредитацию — до 7 лет. Также предусмотрены исправительные или принудительные работы сроком до 5 лет. В случае административного правонарушения — штраф до 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для физических.

