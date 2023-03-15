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    В Петербурге зафиксировали самый тёплый день с начала 2023 года

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    Минувший вторник стал в Петербурге самым тёплым днём с начала года. Об этом 15 марта в своём Telegram-канале 15 марта рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Температура воздуха поднялась до 7,9 градусов со знаком плюс. В Москве весна тоже не отстаёт — там потеплело до +5,9. Но это не рекорд: 2 января в столице было на 0,3 градуса теплее.

    Петербург во вторник напоминал Северную Венецию. С растёкшейся по улицам водой местные справлялись с помощью прыжков в длину и резиновых сапог. Посмотреть, как выглядел город, можно тут.

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