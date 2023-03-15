Moody's изменило прогноз для банковской системы США со «стабильного» на «негативный»

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз для американской банковской системы со «стабильного» на «негативный». Об этом 14 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его доклад.



Соответствующее решение последовало за «стремительным ухудшением операционной среды» после банкротства Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank.

В пресс-релизе говорится, что хотя Минфин, Федрезерв и Федеральная корпорация по страхованию вкладов заявили, что вкладчики SVB и Signature Bank получат компенсацию, существенное и быстрое снижение доверия вкладчиков и инвесторов отражается на рисках в плане управления активами среди американских банков. Эти риски в свою очередь усугубляются повышением процентных ставок.