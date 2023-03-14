В Смольном предложили сохранить библиотеку в парадной за пределами парадной

В спор вокруг библиотеки в парадной дома 37 на 6-й линии Васильевского острова включилась администрация района. Комментарий чиновников разместили 14 марта во «ВКонтакте».

«Деревянные полки и книги <...> действительно создают повышенную пожарную опасность и нарушают установленные требования. Оптимальным представляется сохранение библиотеки, востребованной жителями дома, при участии управляющей компании за пределами парадной», — говорится в публикации в официальной группе администрации Василеостровского района.



Как объясняют чиновники, за разъяснением они обратились к представителям МЧС. Те, в свою очередь, напомнили о правилах противопожарного режима в РФ, которые конструкции такого рода запрещают.