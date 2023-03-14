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    В Смольном предложили сохранить библиотеку в парадной за пределами парадной

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    В спор вокруг библиотеки в парадной дома 37 на 6-й линии Васильевского острова включилась администрация района. Комментарий чиновников разместили 14 марта во «ВКонтакте».

    «Деревянные полки и книги <...> действительно создают повышенную пожарную опасность и нарушают установленные требования. Оптимальным представляется сохранение библиотеки, востребованной жителями дома, при участии управляющей компании за пределами парадной», — говорится в публикации в официальной группе администрации Василеостровского района.

    Как объясняют чиновники, за разъяснением они обратились к представителям МЧС. Те, в свою очередь, напомнили о правилах противопожарного режима в РФ, которые конструкции такого рода запрещают.

    В этом же сообщении уточняется, что управляющая компания инициативу жильцов поддерживает: «Со стороны УК «Мир» ведется регулярный контроль состояния пожарной безопасности, книжные полки не мешают проходу, рядом с книжными полками размещен огнетушитель».

    Несмотря на это, позиция администрации однозначная: «В рамках соблюдения действующего законодательства мы вынуждены выдать предписание на демонтаж конструкции».

    Библиотеку в парадной обустроила собственными силами жительница дома. Полки с книгами провисели три года, пока на них не обратили внимание в соцсетях. После чего была написана жалоба о захламлении лестницы.

    Подробнее о возникшей ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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