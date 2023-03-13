Изгнание библиотеки из парадной. Как соцсети привели раздор на истинно петербургскую лестницу

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Жительница Васильевского острова сделала так, чтобы лестница в историческом доме соответствовала высокому званию парадной. На стене появилась полка с томиками Чехова, Пастернака и Гофмана. Никому библиотека не мешала, пока её фотографии не попали в соцсети. А там оказалось достаточно пары кликов, чтобы написать жалобу на уютный уголок. И необязательно даже жить в этом доме.



В начале марта в пабликах «ВКонтакте» разошлись фотографии из 37-го дома на 6-й линии Васильевского острова. Пользователи восхищались обустроенными у лифта книжными полками и писали, что так и должна выглядеть истинно петербургская парадная.



«Какая там чистота и стены чистые! Видно, там, наверно, жильцы этой парадной поддерживают ещё порядок и чистоту. Молодцы!» — комментировал Владимир.

«Это наши люди!» — писала Елена.

Снимки кочевали из паблика в паблик, и под ними стали появляться не только восторженные комментарии. Некоторые обратили внимание на то, что культурная самодеятельность не соответствует требованиям пожарной безопасности.



«К сожалению, это не полки с книгами, это захламление путей эвакуации и доступа служб МЧС легко воспламеняемыми материалами. Если увидит пож. инспекция, УК и собственник (если это ТСЖ) получат огромный штраф, а если дом муниципальный и выявят устроителя сего, то и его накажут. Можно ругать МЧС, УК, жилкомсервис и пр., таковы правила, и они написаны кровью», — сообщил Олег в группе «Живем на Васильевском».

«При очень сильном задымлении вы видите не дальше своего носа. У вас есть возможность как минимум один раз вдохнуть угарного газа, после 2 или 3 раз вы теряете сознание. Поэтому если на вашем пути эвакуации будет много препятствий, вы можете не выбраться», — развил тему книжной полки Евгений.



К 4 марта разговоры в интернете оформились в официальную жалобу на портале «Наш Санкт-Петербург». Пользователь под именем Виктор Е. опубликовал фото из парадной и обозначил нарушение: «Хранение личных вещей в подъезде. Полки с книгами, ковры».

Судя по сайту, Виктора в принципе волнует состояние парадных. На его имя зарегистрировано 10 жалоб, 9 из них касаются дома 19/100 на Гаванской улице. Он жаловался на плохую уборку, надписи и сломанный доводчик на двери. Его наблюдательности и въедливости позавидовал бы даже старик-ворчун из книжки Бакмана «Вторая жизнь Уве». Благодаря Виктору в парадной на Гаванской были убраны соседские санки, велосипед и стол-парта. Но последняя его жалоба относится не к традиционному адресу.

Её уже получили в управляющей компании «Мир», которая обслуживает дом на 6-й линии. Как рассказала «Фонтанке» начальник домуправления Карина Валиева, наличие книжных полок на лестнице действительно не соответствует требованиям пожарной безопасности.

На портале «Наш Санкт-Петербург» уточняется, что в связи с правилами технической эксплуатации жилищного фонда входы на лестничные клетки и чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию не должны быть загромождены. Коммунальщики не против окультуривания парадной, если оно вписано в закон, а если придётся снимать книжные полки, то будут это делать без удовольствия.



«От самих жильцов не было жалоб никогда. Скорее всего, кто-то недавно опубликовал фото во «ВКонтакте», кто-то увидел и дал обращение на портал «Наш Санкт-Петербург», — отметила Валиева. — Мы выдали уведомление; если жильцы не уберут, нам самим придётся».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Библиотеку в парадной создала три года назад Татьяна Гавриловна. Дверь в её квартиру находится у книжных полок. Петербурженка вырастила пятерых детей, дома у неё большая библиотека, она решила — почему бы ей не поделиться.

«Книг столько накопилось. Отдать жалко за копейки, а сами это уже все прочитали и пользовались постоянно. Решили вынести для людей», — говорит она.



Татьяна Гавриловна сделала простенький ремонт в парадной: спрятала провода, сын помог покрасить стены. Пол у книжных полок застелили коврами, а чтобы добавить уюта, поставили семейные снимки.



По словам женщины, одна из соседок уже высказывала недовольство и даже куда-то писала жалобы. В Викторе с портала «Наш Санкт-Петербург» никакой коварной дамы не просматривается. С другой стороны, опыт показывает, что жалобы на сайте, на которые обязаны реагировать чиновники и организации, даже несмотря на авторизацию, остаются инструментом выяснения отношений.

«Я сделала ремонт в парадной и решила, что это относится к моей стенке. Я плачу безумные деньги, 18 тысяч за квартиру в 100 метров, поэтому я считаю, что вправе повесить эти полки, чтобы люди пользовались и радовались, — отмечает Татьяна Гавриловна. — Мне говорят убирать. Я настаиваю на том, что принесите мне судебное решение. Вот в суде решите, что книги вам мешают и что не положено по закону. Законом положено содержать парадную в чистоте и порядке, а этого не делается».

На ликвидацию библиотеки дали месяц.

В комментариях под постом о книжной парадной петербуржцы поделились красотой в своих домах. Но после шуточного замечания о том, что «Виктора на вас нет», снимки были удалены.

«Видите, опубликовали как-то сюда пост с книгами и вот что вышло. Как одна поговорка — «счастье любит тишину». Не стоило тогда публиковать, и ничего такого не произошло бы. Но, с другой стороны, по технике безопасности ничего такого на лестнице не должно быть», — написала Татьяна.