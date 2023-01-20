Домофонное право. Как на портал «Наш Санкт-Петербург» привели «жалобный спецназ»

Декабрь и январь выдались у Алекса насыщенными — десятки обращений: граффити, грязный пол, отсутствие решеток на окнах, объявления в лифте, отсутствие плафона на лампе и так далее. Если кто и тычет жилищников лицом в их недоработку, то это он, но Алекс не одинок в своей борьбе. На его стороне Альберт (тысяча аналогичных обращений с весны), Рада (около 900), Тарас и Азалия (еще по тысяче, причем жалуются на те же адреса), а также много кто еще. Всего порядка 30 особенно активных граждан, до тысячи жалоб добрались не все, но несколькими сотнями может похвастаться каждый.



Объединяет их не только желание улучшить облик конкретных парадных. По данным «Фонтанки», по крайней мере несколько из аккаунтов фигурировали в обращении, которое в середине прошлого года получил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов. Писал ему ЖКС № 3 Фрунзенского района (владелец — «Сити Сервис», бренд — «ДОМСПб»), который и попал под раздачу обеспокоенных граждан. Компания управляет примерно сотней домов в районе и тогда только заметила странный всплеск активности на портале «Наш Санкт-Петербург». В обращении Абросимову гендиректор ЖКС Денис Попов сообщал, что за 20 дней с пяти аккаунтов пришло 330 жалоб (знал бы он, как эта машинка замолотит дальше). Номера телефонов, которые видит компания-исполнитель, он считает связанными с компанией «Цифрал-Сервис». Почти все начинаются на 8–969–714… сервис GetContact недвусмысленно подсказывает, что у кого-то эти телефоны точно записаны со словом «Цифрал».



Корреспондент позвонил по нескольким номерам, которые могут быть привязаны к аккаунтам на портале «Наш Санкт-Петербург», и попал именно в эту компанию. Дозвонился и до предполагаемого Алекса (им оказалась женщина с приятным голосом, но кого по нынешним временам это удивляет). Она охотно представилась «Цифралом» и подтвердила, что это ее служебный телефон, но после вопросов насчет портала «Наш Санкт-Петербург» взяла паузу «на подумать». Вопреки ожиданиям, действительно перезвонила через некоторое время и уже более уверенно подтвердила: да, все жалобы реальные, а она состоит в инициативной группе. А что работает в «Цифрале» — ну мало ли кто где работает.



Собственно, Денис Попов писал в аппарат уполномоченного по защите его прав, что «механизм прозрачного взаимодействия с гражданами посредством обмена сообщениями через портал «Наш Санкт-Петербург» используется… как инструмент давления на Общество (ЖКС № 4 Фрунзенского района. — Прим. ред.)». «Причиной такого давления является воспрепятствование Общества осуществлению незаконного размещения ООО «Цифрал-Сервис» домофонного оборудования в многоквартирных домах», — считает глава ЖКС.



«Фонтанка» неоднократно писала о том, как «Цифрал-Сервис» ставит видеодомофоны в петербургских домах в рамках программы «Безопасный город». Получается не гладко, а помимо технических проблем возникают конфликты с управляющими компаниями, которые не понимают, почему кто-то выламывает старые домофоны и монтирует новые с камерами. Протоколы волеизъявления жителей, которые показывает «Цифрал», в свою очередь, вызывают вопросы у жилищников, некоторые оспариваются в судах.



Это относится не только к Фрунзенскому району, но и к другим, временами подключается прокуратура. Но здесь ЖКС № 3 поссорился с домофонщиками капитально: направил письмо в «Цифрал» о том, что самостоятельно демонтирует незаконные, на его взгляд, видеодомофоны, если компания не уберет свое оборудование. Снимать появившиеся без согласия жильцов агрегаты, которые не входят в общедомовое имущество собственников жилья, жилкомсервисы обязывает жилищная инспекция. Переписка результатов не дает, и УК пытается содрать домофоны через суд. Кстати, пока проигрывает, арбитраж отказал, в частности, в иске к «Цифрал-Сервис» по одному из домов на Тореза: во-первых, собственники жилья не уполномочили управляющую компанию на обращение в суд, а во-вторых — ответчик не является владельцем оборудования, он его устанавливает и обслуживает. «Сити-Сервис» пошел в апелляцию.



«Все согласия собственников у компании «Цифрал-Сервис» есть, мы их готовы предъявить при необходимости, — настаивают в домофонной компании. — «Сити-Сервис» же не является органом, уполномоченным оценивать законность или незаконность собраний собственников. Что касается документов, которые «Сити-Сервис» предъявляет для обоснования своей позиции, — после проверки к этим документам возникают большие вопросы, были выявлены и случаи фактической фальсификации. Такие протоколы — из того, что мы видели, — представляют из себя документ, подписанный двумя или тремя собственниками, без решений самих собственников. К сожалению, на эти недочеты органы государственного жилищного надзора закрывают глаза». По мнению компании, причиной является перераспределение рынка в пользу определенных организаций.



«Жилищное законодательство довольно строго к участникам рынка жилищно-коммунального хозяйства, — прокомментировал ситуацию Андрей Матюк, директор филиала «Юг» УК ДОМСПБ. — Органы власти следят за выполнением требований и норм управляющими организациями, которые оказывают полный комплекс мероприятий и работ по управлению и эксплуатации многоквартирных домов. Из поля зрения контролирующих органов выпали фирмы и компании, оказывающие узкие специализированные услуги, не требующие лицензирования, к примеру установку и обслуживание домофонов. В Петербурге и в стране в целом такими организациями происходит агрессивное навязывание жителям своих услуг, нередко на грани нарушения закона, без решений собственников, без проведения общих собраний». По его словам, в этом случае жилищники обязаны наводить порядок просто в силу договора с собственниками квартир и жилищного законодательства.



Когда конфликт выходит в острую фазу, управляющие компании сталкиваются с залповыми жалобами (видимо, их формируют те самые «инициативные группы»). По данным «Сити-Сервис», в августе во Фрунзенском районе по домам ЖКС № 3 было зарегистрировано 2 150 жалоб, в сентябре — около 900, в декабре — 1 620, в январе — уже под 1 200. В Кировском районе «Сити-Сервис» тоже управляет домами под собственным названием, там статистика другая: после активных июня и июля наступило затишье, но в декабре пришло сразу 1 100 жалоб.



«Цифрал Сервис» спустя несколько часов после звонка корреспондента ответил в духе «не отрицаем». По словам компании, она сама решила «взять на себя ответственность», так как ее абоненты не могли добиться решения своих проблем у УК. «Заявки аккумулированы, каждая из них обоснована и передается жителями по конкретным случаям. На портале заявки проходили модерацию, а следовательно, признавались обоснованными, — говорят в «Цифрале». — Считаем, что большой поток заявок свидетельствует только об одном — что у «Сити-Сервис» очень много проблем и недоработок по содержанию общего имущества. Но вместо того, чтобы выполнять взятые на себя обязательств перед жителями, «Сити-Сервис» занимается переделом рынка. Что в первую очередь доставляет дискомфорт собственникам. Нам бы хотелось, чтобы и администрация и ГЖИ обратили внимание на эту ситуацию».



Если что, петербургский бизнес-омбудсмен «Сити-Сервису» не помог. Просто это не его дело — выяснять, правда ли пользователь «Нашего Санкт-Петербурга» возмущен грязным окном или его попросили возмутиться. В аппарате Александра Абросимова «Фонтанке» подтвердили получение письма с намеком на «Цифрал», но подчеркнули: «Согласно Конституции Российской Федерации, все граждане могут реализовывать право на личные обращения, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам, а портал «Наш Санкт-Петербург» является одним из действенных инструментов оперативного взаимодействия жителей нашего города с представителями органов власти Санкт-Петербурга. В свою очередь, в случае если предположения руководства ЖКС №3 о действиях со стороны ООО «Цифрал Сервис», направленных на подрыв деловой репутации компании, нашли бы подтверждение, то данный спор хозяйствующих субъектов необходимо было бы решать в судебном порядке. Вмешательство в подобные споры уполномоченным по защите прав предпринимателей, как на федеральном, так и на региональном уровнях, ограничено законом».

