Вам в подарок — «умный» домофон. Ну и что, если не хотите

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Компания «ЭР-Телеком» завершила установку 8 тысяч «умных домофонов» по программе «Безопасный город», но продолжает наступать с помощью нового партнера — компании «Цифрал-Сервис». О готовности платить по 200 рублей за второй и 100 — за третий жильцов спрашивают (иногда), только когда на двери уже появился новый экран. Внезапно начавшуюся модернизацию старшие по дому останавливают силами правоохранителей.

Людей в жилетках с логотипом «Дом.ру» Александр Пестов, председатель совета дома на Белградской улице, 34/1 с удивлением обнаружил у себя в подъезде две с половиной недели назад. Рабочие снимали старое домофонное оборудование и меняли на новое. «Успели они из девяти подъездов демонтировать его только в трех, мы вызвали полицию, составили протокол о самовольных действиях по замене и ликвидации общедомового имущества. Сейчас все работы прекращены, открыто административное дело в 14-м отделе полиции, там разбираются с сутью произошедшего, принадлежностью оборудования, которое имелось на доме», — описал Пестов. Работы вела домофонная компания «Цифрал-Сервис».



Похожую историю «Фонтанке» рассказала старшая по дому № 20/3 по улице Димитрова. «Я проходила мимо, шла по делам. Работали два молодых человека около 4-й парадной, — вспоминает события прошлой недели Елена. — А потом мне позвонили соседи по факту уже установленного домофона. Говорят: «Ты в курсе?» А я вообще не в курсе, естественно, тут же оделась, выскочила». По ее словам, о планирующихся работах ни ее, ни соседей никто не предупреждал. «Я их спрашиваю: вы спросили собственников, вы поставили в курс меня или кого-то из собственников? Надо же при этом собирать хотя бы 51% «за». И в итоге ничего вразумительного», — продолжила Елена. В парадные в итоге вернули старое оборудование.

Вопросы о законности действий «Цифрал Сервиса» поступили и в адрес муниципального депутата МО «Ульянка» Никиты Кириллова — от жильцов домов № 18/3, 27/193 и 29/2 по улице Генерала Симоняка. Еще в сентябре 2020-го он направил обращение прокурору Кировского района. «После установки нового домофона работниками компании был осуществлен поквартирный обход подъезда, при котором они продавали новые ключи. Один ключ выдавался на каждую квартиру бесплатно, второй ключ продавали за 200 рублей, с третьего ключа стоимость последующих ключей составляла 100 рублей. Через пару недель новый установленный домофон исчез и на его месте появился старый, который стоял перед установкой нового», — говорится в тексте. В октябре письмо ушло в государственную жилищную инспекцию, ведомство в ответ переслало его в управление МВД по Кировскому району. Обращение в декабре 2020 года зарегистрировали и сообщили, что дополнительно уведомят о результатах его рассмотрения. Нового ответа пока не последовало.



Массовую замену домофонов на «умные» в Петербурге совсем недавно проводила компания «ЭР-Телеком», в народе известная под брендом «Дом.ру». В мае 2018-го она заключила госконтракт стоимостью 548 млн рублей с «Городским мониторинговым центром» на передачу данных с 8,5 тысяч видеодомофонов, чтобы в рамках программы «Безопасный город» транслировать в глубины Смольного происходящее у городских парадных. Однако мартовские заходы домофонов с их логотипом в парадные с программой не связаны. Как пояснили в «Дом.ру», контракт завершен 31 декабря 2020 года, всего по нему установили 8 тысяч современных панелей в 1601 доме. Хотя компания продолжает оказывать услуги по передаче данных в рамках нового госконтракта, расширение адресной программы не планируется.

В декабре 2020-го, по данным СПАРК, 50% ООО «Цифрал-Сервис СПб» перешли «ЭР-Телеком холдингу». ««Дом.ру» развивает новое для себя направление домофонии, привлекая различных партнёров. Компания «Цифрал-Сервис» является одним из партнёров компании. В зоне ее ответственности — согласование размещения оборудования, монтаж и обслуживание домофонных панелей. На стороне «Дом.ру» — подключение оборудования к интернету», — пояснили «Фонтанке» в компании схему взаимоотношений двух игроков.



В ответ на вопросы о недовольстве жильцов в «Цифрал-Сервисе» «Фонтанке» показали договоры, которые ООО «Цифрал-Петербург» заключило с жильцами парадных дома на Белградской улице. Из них следует, что стороны соглашаются на оказание услуг по техническому обслуживанию видеорегистрации и системы ограничения доступа — домофона. Исполнитель обязуется за свой счет, без дополнительных затрат заказчика, провести модернизацию оборудования, установить «умный домофон» и подключить его к сети Интернет. Жильцам в результате доступна видеорегистрация придомовой территории, которая сохраняется в архиве в течение 72 часов, бесконтактные ключи, а еще возможность удаленно управлять пультом на входной двери с помощью мобильного приложения — принимать видеозвонки, открывать двери и просматривать потоковое видео. За все это компания готова брать по 32 рубля в месяц с каждой квартиры. В протоколе общего собрания собственников, правда, отдельно оговаривается не самая приятная деталь: к «умному» домофону безвозмездно прилагается базовый комплект ключей из расчета по одной штуке на квартиру.



Если судить по бумагам, стороны устанавливают себе довольно жесткие сроки: в одной парадной документы подписаны 3 марта, «умный домофон» там должен появиться уже к пятому. В другой парадной договор и протоколы оформлены 9 числом — на установку оборудования даются всего сутки. «За» (судя по документам «Цифрала») всякий раз выступает большинство — в каждом случае это жильцы 30 квартир.

Председатель совета дома Пестов рассказал свою версию событий. «Дня через три после установки домофона появилось объявление, что такого-то числа придут люди и будут выдавать ключи. Ходили по квартирам трех подъездов, выдавали каждому по одному ключу, при этом предлагали поставить подписи на листах бумаги разлинованных с указанием номера квартиры и больше ничем не озаглавленных, — поделился переживаниями Пестов. — Возникло подозрение, что они потом данные подписи будут представлять как якобы проведенное общее собрание. Мы у них в одном из подъездов отобрали эти листы подписные. Сейчас они приложены к делу в отделе полиции».



Компания заверила, что всегда делает все от себя зависящее, чтобы каждый собственник выразил свое мнение, и предварительно информирует жителей. Показать протокол с подписями жителей дома на Димитрова, где оборудование демонтировали, в «Цифрал-Сервисе», правда, не смогли. Решение менять домофон, не спросив жильцов, там объяснили пунктами договоров на техобслуживание. Возможность модернизации домофонов и их ремонт действительно отдельно оговаривается в документах. «К нам регулярно поступают заявки на замену устаревшего и установку нового домофонного оборудования. Тем более, что замена проходит за счет домофонной компании. После модернизации домофонной системы условия для жителей не изменяются: замена происходит за счет компании, тариф за обслуживание домофона сохраняется на прежнем уровне», — подчеркнули в компании.

Управляющие компании, которые вроде бы отвечают за состояние дома, помочь жильцам в этой ситуации не могут. «Договор на обслуживание подобных систем доступа, как правило, заключается между компанией-провайдером и жителями напрямую, как например в случае с Интернетом и кабельным телевидением. Однако это договор не между конкретной квартирой и фирмой-подрядчиком, одной из сторон здесь выступает группа жителей, а значит оспорить его можно только коллективно», — пояснил руководитель проектов управляющей компании «ДОМСПб» Андрей Виноградов.



«До смешного доходит: в доме пять парадных, и их обслуживает пять разных домофонных компаний. Управляющая компания даже зачастую не знает, кто обслуживает домофон в каждой парадной, потому что счета выставляются напрямую жителям», — прокомментировал генеральный директор «Жилкомсервиса № 2 Кировского района Дмитрий Захаров. Он подчеркнул, что согласно жилищному кодексу, все решения, которые должны приниматься в отношении общего имущества, в том числе и о размещении любого оборудования на входной двери, должны быть обусловлены положениями протокола и решения собственников. Жильцам он посоветовал внимательнее читать договоры с домофонными компаниями.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»

