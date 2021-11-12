Опору фонаря в Петербурге отремонтировали в фотошопе. Виновной в инциденте власти назвали «глупость»

О проблеме на портал «Наш Петербург» сообщили еще в апреле. «Опора освещения повреждена», — гласит комментарий жителя, который прикрепил к обращению соответствующие фотографии. В начале сентября жалоба была закрыта, так как поступил ответ. «Опора заменена», — сообщил комитет по энергетике и инженерному обеспечению. В подтверждение была предоставлена фотография, на которой фонарь видно лишь отдаленно. Работы, как указано в ответе, выполнило ПАО «Россети Ленэнерго».
Местный житель решил убедиться в произведенных работах, однако на месте обнаружил все ту же поврежденную опору. Фотографии накануне были опубликованы в группе «Транспортный коллапс. Красное Село» в социальной сети «ВКонтакте». Также администраторы паблика сообщают, что если проанализировать фотографию с помощью так называемого уровня шума, то на ней можно заметить признаки ретуши. «Фотография комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, по мнению подписчика, по сути, является банальной подделкой, фейком», — резюмируется в посте.
В самом комитете отпираться не стали, но посоветовали не искать злого умысла там, где ситуация объясняется «глупостью». «Разбираемся, компания ПАО «Россети Ленэнерго», ответственная за размещение данного ответа и фотографии, проводит проверку. Предположительно — это эксцесс исполнителя. Опору сегодня обследуют и либо приведут в нормативное состояние, либо заменят в десятидневный срок», — добавили там.